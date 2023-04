Santa Fe venció a Tolima y se metió entre los ocho mejores de la Liga

Santa Fe venció este sábado a Deportes Tolima por 2-0 en un partido que era clave para ambos clubes. Con el triunfo el cuadro cardenal se metió dentro de los ocho mejores de la Liga Betplay I-2023.



En el primer tiempo, Tolima quiso sorprender a Santa Fe con un remate desde fuera del área de Brayan Gil, pero el balón se fue muy desviado por lo alto.



La siguiente llegada del juego sería de Tolima con Jeison Lucumí que sacó un remate de volea que se va bastante desviado.

Para el 21’, llegó la primera clara de Santa Fe con Jersson González que sacó un remate dentro del área y que atajó Christian Vargas, pero el guardameta dejó un rebote que afortunadamente no capitalizó nadie del Cardenal.



En el 26, Fabián Sambueza lo intentó desde afuera con un remate de derecha que se fue a las manos del arquero Vargas que cerró la oportunidad del volante argentino.



Unos minutos después, los locales llegaron nuevamente esta vez con Jhoan Torres que quiso rematar con clase a la escuadra del arco rival, pero José Cuenú llegó a tiempo para mandar la pelota al tiro de esquina.



Santa Fe siguió insistiendo en ataque y nuevamente arribaron al arco rival esta vez con Hugo Rodallega que sacó un derechazo que atajó Vargas de gran manera.



Sin embargo, en el 35’, ‘Hugol’ no perdonó y tras un error de Cuenú aprovechó para poner el primero del juego en un remate cruzado imposible para Vargas.



Para la segunda parte, Tolima y Santa Fe no tendrían grandes oportunidades al inicio y el juego se disputaría en la mitad de la cancha. De igual manera, las faltas fueron predominantes.



Santa Fe cortó esa tónica con Rodallega que en el 55’ sacó un bombazo desde fuera del área, pero la pelota se elevó mucho y se perdió el segundo.



En el 65’ Tolima intentó descontar en un tiro libre que buscó la cabeza de Cuenú, pero que al final se perdió en la última línea.



Para el 80, el Cardenal acabó con las esperanzas de Tolima y en un bombazo previo de Wilfrido de la Rosa el arquero Vargas dejó rebote y Torres llegó en solitario para mandarla a guardar y finiquitar el juego.



Con la victoria, Santa Fe es sexto con 23 unidades y en la siguiente fecha se medirán a Millonarios en el clásico capitalino mientras que Tolima se va quedando sin chances de clasificar y es 12° con 19 puntos.