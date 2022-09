Santa Fe quiere robar puntos a domicilio: visita al Bucaramanga

Alfredo Arias y Santa Fe pasaron el peor trago tras la lesión de Leandro Castellanos en una lucha con Mariano Vázquez. Pasaron de una pena máxima a la tranquilidad en cuanto al partido porque retrotrajo la decisión Bismarks Santiago, pero quedó a revisión el estado de salud del guardameta que tuvo que abandonar el estadio en ambulancia.

A Leandro Castellanos se le detectó un trauma cervical, dolor de cabeza y de cuello, pero afortunadamente, nada grave. Al guardameta se le está esperando hasta el último momento para ver si Alfredo Arias podría contar con el arquero titular de Independiente Santa Fe. Si no puede disputar el compromiso, el guardián será José Silva.



Tras vencer al Deportivo Pasto y volver a la victoria después de caer en el clásico capitalino, Alfredo Arias y sus dirigidos quieren celebrar en condición de visitante, y para ello tendrán que viajar a Bucaramanga donde enfrentarán a unos leopardos con hambre y con la necesidad y obligación de hacerse con las tres unidades con el fin de sostener el cargo de Armando ‘Piripi’ Osma.



Sin duda alguna, la zona defensiva deberá estar muy pendiente a lo que haga Dayro Moreno, y la posibilidad de la creación de Sherman Cárdenas que se hace más fuerte en condición de local y con su público. A su vez, puede haber ley del ex con Cárdenas y Johan Caballero que anotó ante el Deportivo Cali en el empate a un tanto. Por su parte, Sherman falló una pena máxima.



En atención a medios, Alfredo Arias habló sobre el difícil partido que tienen, “vamos a una plaza en la que el rival se hace respetar muy bien de local, el cual viene jugando muy bien desde el campeonato pasado. Tienes muy buenos jugadores”. Santa Fe viajará a Bucaramanga con hartas bajas, por lo cual, Arias vaticinó, “por suerte quienes entraron nos ayudaron a sacar el resultado. Tenemos que funcionar mejor partido a partido para llegar al objetivo”.



Desveló también quién para él es un jugador distinto en la cancha, “José Enamorado es de los diferentes de este fútbol. Es de esos tipos que hay que ubicarlos en cancha, pero no limitarlo”. A su vez, comentó que el regreso de Wilfrido De La Rosa como inicialista se podrá ver al lado de José, “no han coincidido Wilfrido y Enamorado, pero eso nos daría mucha velocidad”.



Para la fortuna de Alfredo Arias, parece indicar que recuperó a Neyder Moreno para este compromiso. A las esperas de Leandro Castellanos, Dairon Mosquera y José Aja, además de Harold Rivera y Carlos Lizarazo descartados, se le suma la no posibilidad de contar con Carlos Sánchez por acumulación de amarillas recibiendo su quinta tarjeta ante el Deportivo Pasto.



Alineación probable:

José Silva; Edwin Herrera, Geisson Perea, Kevin Mantilla, Jonathan Herrera; Jhojan Torres, Jonathan Barboza, José Enamorado, Matías Mier, Wilfrido De La Rosa y Wilson Morelo. DT: Alfredo Arias.

Hora: 8:05 P.M.

Estadio: Alfonso López

Árbitro: Diego Escalante (Antioquia)

TV: Win Sports +