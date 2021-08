Nacional, a no perderle el paso a los líderes: visita a Santa Fe

Atlético Nacional visita en Bogotá a Independiente Santa Fe, por la tercera fecha en la Liga II-2021. Los verdolagas llegan en un buen momento deportivo y van por un triunfo en la capital para acercarse a los líderes. Al frente estará un conjunto ‘cardenal’ que no pasa un buen momento deportivo, pero como local es un equipo complicado.



El técnico Alejandro Restrepo viajó a Bogotá con 19 jugadores, donde realizó dos cambios con respecto al juego anterior frente al Deportes Tolima. Jímer Fory convocado al microciclo de la Selección Colombia sub 20, lo reemplazará Johan Hinestroza, mientras que Hayen Palacios entró en concentración.

Sobre la imposibilidad de contar con los refuerzos, el técnico Restrepo explicó que "el miércoles tuvimos una muy buena presentación con Dorlan Pabón en campo. Estamos enfocados en las alternativas que podemos tener en el partido contra Santa Fe, tenemos la confianza que el que juegue está dispuesto y preparados para ejecutar el plan de juego. Todos nuestros jugadores son muy importantes, los que están y los que no. Somos conscientes de la plantilla que tenemos, la riqueza y lo que pueden demostrar en el terreno de juego".



En cuanto al rival, el estratega verdolaga detalló que "para nosotros el rival siempre va a ser importante, pero tenemos muy clara nuestra idea de juego que queremos apuntar y resaltamos en todo momento. De acuerdo a lo que estamos expresando no queremos salirnos de ahí, pero el rival también juega y hay que tenerlo en cuenta. El torneo apenas empieza, sabemos la calidad de jugadores que tiene Santa Fe, el entrenador que tienen, los buenos torneos anteriores y ahora nos compete planificar muy bien el juego y hacer un gran partido que nos permita conseguir un buen resultado".



Finalmente, habló sobre la ubicación de los jugadores en el terreno de juego, "damos la posibilidad a los jugadores que ellos actúen donde más cómodos se sientan. Entrenamos sobre las posibilidades que nos dan, analizamos al rival y así estructuramos un plan de juego para tomar una mejor decisión".



Datos entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Santa Fe y Atlético Nacional han disputado 243 partidos, donde los cardenales ganaron 71, frente a 100 de los verdolagas y 72 juegos empatados. En cuanto a goles anotados, Santa Fe marcó 334 goles y 368 los convirtieron los antioqueños.



Atlético Nacional no perdió en los últimos seis partidos frente a Independiente Santa Fe en Primera División (cuatro victorias, dos empates). En cuatro de esos partidos, Atlético Nacional no recibió goles (tres victorias, un empate).



Independiente Santa Fe no ha ganado en sus últimos cuatro partidos de Primera División (un empate, tres derrotas), su peor racha sin victoria en el torneo desde una racha de seis (cuatro empates, dos derrotas) entre noviembre de 2019 y febrero de 2020.



Si bien ganaron su último partido ante Deportes Tolima (1-0), Atlético Nacional suma cinco visitas de Primera División sin conocer la victoria (dos empates, tres derrotas), quedándose sin anotar en tres de ellas.



Iván Villalba, de Independiente Santa Fe, es el futbolista que más duelos ha conseguido ganar en el torneo (22), con un porcentaje de acierto del 71% (22/31).



Emmanuel Olivera, de Atlético Nacional, es el jugador con más intercepciones realizadas en lo que va del torneo (11).



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Geisson Perea, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Bryan Rovira, Jarlan Barrera; Yerson Candelo, Andrés Andrade, Jefferson Duque.



D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: El Campín.



Árbitro: Carlos Betancur (Valle).



VAR: Jhon Perdomo (Huila).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8