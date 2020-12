¡Por el título! Así formarán Santa Fe y América en la final de la Liga

¡Llegó el día! Después de un 2020 difícil para el fútbol y el país en general, finalmente, en medio de la pandemia ocasionada por el covid-19, la Liga BetPlay logró desarrollarse y este domingo 27 de diciembre se conocerá al campeón de este atípico año.

Santa Fe, líder durante la fase regular, se enfrentará al sorpresivo América de Cali de Juan Cruz Real, en el partido decisivo que se disputará a las 6:00 p.m. en el Estadio El Campín. Siga el partido Santa Fe vs América AQUÍ



Los cardenales, quienes jugarán el partido de vuelta en casa, llegan a la gran final con el marcador global en contra, luego de sufrir un doloroso 3-0 en el Pascual Guerrero, en el partido de ida; no obstante, el conjunto de Harold Rivera no pierde la fe y sueña con la remontada en la capital del país.



Por otro lado, el conjunto escarlata buscará ratificar lo hecho en Cali, y con la confianza de haber ganado el primer partido, saldrá al Campín con el objetivo de ser bicampeón.



Tanto Cruz Real como Rivera, dispondrán de su mejor once con un solo propósito: ser campeón.



Como gran novedad para el partido, el león tendrá en la titular a Dairon Mosquera, quien regresa después de la lesión a ocupar su lugar en la lateral izquierda. Además, Luis Manuel Seijas también estará desde el inicio, y en la delantera, como gran sorpresa, estará Patricio Cucchi junto a Diego Valdés.



En el equipo visitante, los diablos rojos no podrán contar con Edwin Velasco por molestias físicas, por lo que su ausencia será determinante en el esquema defensivo. El juvenil Kevin Andrade será su reemplazo.



Así formarán los equipos.



Santa Fe: Castellanos; Arboleda, Torijano, Palacios, Mosquera; Pérez, Giraldo, Sambueza, Seijas; Valdés y Cucchi.



América de Cali: Graterol; Arrieta, Torres, Andrade, Ortíz; Paz, Sánchez, Cabrera; Moreno, Vergara y Ramos.