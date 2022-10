Santa Fe, agonizando en Liga: error tras error lo sentencia

Independiente Santa Fe visitó a Jaguares en Montería con la ilusión de mejorar su rendimiento y dejar atrás las dudas que dejó contra Alianza Petrolera, pero parece que siguen en caída y volvieron a ceder puntos, esta vez en la fecha 18 de la Liga BetPlay, donde los dirigidos por Alfredo Arias vivieron un verdadero infierno al caer 2-1.



Santa Fe no logró encontrar muchas respuestas contra Jaguares y a pesar de que lo intentó por ganar el partido, terminó pecando en errores que ya se han vuelto consecutivos en este último tramo de la Liga BetPlay, donde ya dejó escapar puntos, quedando ahora agonizando y obligado a sumar sí o sí a ganar sus dos partidos restantes.



Errores defensivos consecutivos: Santa Fe ya ha tenido la costumbre de ser débil en zona defensiva y eso se notó contra Alianza Petrolera, donde los cuatro goles fueron errores grotescos de marca, pero lo mismo pasó contra Jaguares, quienes lograron una vez más aprovechar la pasividad cardenal y en el primer gol entraron a su antojo para luego definir con el arco vacío.



Portería abatida y falta de seguridad: tras la lesión de Leandro Castellanos en Santa Fe, Alfredo Arias tuvo que recurrir al suplente José Silva, quien en varias ocasiones ha tenido buenos rendimientos, pero en las dos últimas jornadas ha dejado de ver todas sus falencias, donde se le ha visto hacer malas salidas y eso ha sido determinante para encajar goles, pues es un arquero que lleva un total de 8 recibidos, en los últimos cuatro partidos jugados.



Cambios poco efectivos: contra Millonarios, Santa Fe logró remontar un partido perdido y lo hizo gracias a sus sustituciones que surgieron efecto, pero al parecer eso sólo salió en el clásico, pues contra Jaguares se hizo el mismo intento y no fueron la solución, antes terminaron peor, siendo pocas las soluciones. Además, la entrada del debutante Juan Camilo Aristizábal los condicionó, debido a que terminó expulsado y se convirtió en el determinante para no sostener ese último tramo de partido.



Falta de concentración: después de irse al ataque buscando una victoria, al final Santa Fe se quedó con cero puntos ganados en Montería, pues vieron cómo Jaguares llegó de manera consecutiva en su arco y no cuidaron el resultado, por lo que esa falta de atención en los últimos minutos en pelota quieta le pasaron factura.



Ahora, Independiente Santa Fe deberá reponerse tras estos dos últimos golpes y asegurar su clasificación en Bogotá contra equipos fuertes como Deportivo Cali y Once Caldas, el primero un equipo eliminado y en construcción, mientras que contra el blanco blanco será un rival directo por un cupo en los ocho.