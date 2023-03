Santa Fe quiere seguir por la senda ganadora: visita a golpeado Junior

El equipo de Harold Rivera buscará amargarle el estreno a Hernán Darío 'Bolillo' Gómez en Junior. Este sábado se miden en el estadio Metropolitano por la fecha 9 de Liga Betplay I-2023, en un duelo de distintos intereses. Santa Fe busca entrar en zona de clasificación y Junior necesita salir del penoso último lugar.



Los cardenales vienen en alza y después de tres empates, dos derrotas y una victoria en las primeras jornadas del campeonato, sumaron dos triunfos al hilo. El primero ante Águilas Doradas por Copa Sudamericana, y el segundo, ante América de Cali en la última jornada.

En medio de tantas bajas para viajar a Barranquilla, Santa Fe recibió una buena noticia por cuenta de Wilson Morelo, quien alcanzó a recuperarse de un espasmo muscular que le afectó la espalda y que lo tenía en duda para enfrentar al Junior.



Los centrales Marlon Torres y Kevin Mantilla, ausentes frente al América, no alcanzaron a ser habilitadores para este fin de semana. A departamento médico también se sumaron en la última semana, Harold Rivera con una lesión muscular leve en el isquiotibial derecho y Julián Millán por una sobrecarga en el aductor derecho.



Con la ausencia de Millán, quien había reemplazado a Mantilla en el último once, José Aja estará acompañado por el juvenil David Ramírez Pisciotti. Kelvin Osorio sería el elegido para ocupar el puesto de Rivera en el medio campo.



Cabe destacar que Santa Fe estrenará indumentaria en el Metropolitano. Una camiseta especial con el que rinden homenaje a Bogotá.



Junior vs Santa Fe

Día: Sábado, 18 de marzo

Hora: 8:30 pm

Estadio: Metropolitano

Árbitro: Wilmar Roldán

TV: Win Sports +



Posible alineación

José Silva; Fabián Viáfara, José Aja, David Ramírez, Dairon Mosquera; Iván Rojas, Kelvin Osorio; Wilfredo de la Rosa, Fabián Sambueza, José Enamorado; Wilson Morelo.

Alternativas: Juan Espitia, Jonathan Barboza, Juan Daniel Roa, Christian Marrugo, Neyder Moreno, Hugo Rodallega, Duban Palacio.