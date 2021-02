Cuatro triunfos y contando: Santa Fe superó 2-0 a Bucaramanga

Independiente Santa Fe sigue demostrando su solidez defensiva y su efectividad en la Liga BetPlay 2021. Este domingo, por la 6ª fecha del campeonato, derrotó 2-0 a Atlético Bucaramanga en El Campín. Así, el equipo cardenal completó cuatro triunfos consecutivos, sin recibir gol y dejando claro que tiene el balance necesario para volver a ser protagonista del campeonato este semestre.



Los dirigidos por Harold Rivera están en un momento deportivo prometedor. Son pacientes para controlar la pelota y buscar la manera de entrar en el sector defensivo de su rival. Y cuentan con la explosión y visión de John Arias, el volante que maneja los hilos y le da dinámica al juego albirrojo. Y también encontró buenos socios en Kelvin Osorio y Johan Caballero.



Santa Fe no se desespera, solo espera el momento para incomodar, para filtrar. Es seguro en defensa y trata de mantener la pelota en su poder. Incluso, ni una mano del ‘Pecoso’ Correa, defensor visitante, en el área bumanguesa, que era penal y el árbitro no vio, sacó de casillas al ordenado expreso bogotano.



A los 39 minutos, Arias prendió la moto y empezó a asociarse con Dairon Mosquera a punta de paredes; así ingresaron al área del rival y el lateral izquierdo le dejó la pelota servida a Kelvin Osorio para que la empujara y pusiera el 1-0.



En la segunda parte, el local no pasó mayores problemas. Controló, y cuando no tuvo la pelota supo esperar y acomodarse para quitarle la posesión al Bucaramanga antes de que pudiera hacer daño.



A los 72 minutos, John la ‘Goma’ Hernández agarró a Arias en un tiro de esquina. No lo soltó y el árbitro pitó claro penal. Sherman Cárdenas, que había ingresado en la parte complementaria, marcó el 2-0 un minuto más tarde y cumplió con la ley del ex. Manos arriba, pidiendo perdón, del experimentado volante que arrancó en el leopardo.



Santa Fe completó así sus cuatro triunfos al hilo. Ahora vienen América y Medellín en el calendario de la Liga, para saber realmente para qué está este equipo.