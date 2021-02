Santa Fe rugió en Montería: triunfo 0-1 sobre Jaguares de Córdoba

Independiente Santa Fe logró su tercer triunfo consecutivo en la Liga BetPlay 2021. Este domingo superó 0-1 a Jaguares de Córdoba en Montería, y ascendió a la quinta casilla en la tabla de posiciones. Así, el cardenal suma 9 puntos al hilo, tres juegos con la portería invicta y dos victorias jugando de visitante.



El tanto de Jhon Arias, a los 62 minutos de juego, sentenció el rugido cardenal en cancha de otro felino, que perdió el invicto en casa luego de ganar sus dos primeros partidos en el estadio Jaraguay.



Santa Fe tuvo buena posesión de pelota, pero los tres jugadores de la segunda línea de mediocampistas, Johan Caballero, Kelvin Osorio y Jhon Arias, no se pudieron juntar adecuadamente y el equipo se repitió en lanzar centros buscando a Jorge Luis Ramos.



El entrenador Harold Rivera se dio cuenta de eso y movió el equipo en el intermedio, con la entrada de Jhon Velásquez por Caballero, y así, Santa Fe ganó peso ofensivo. Y en esa segunda línea, con la ayuda de Daniel Giraldo, nació el gol, a los 13 minutos, en una linda jugada de Osorio, que hizo una diagonal para recibir el pase desde atrás y tocar de taco atrás, para que Arias rematara desde el borde del área, una acción en la que pudo verse algo comprometido el portero José Luis Chunga. Sin embargo, la pelota le pico un poco antes y eso cambió la jugada.



Ya con la ventaja a su favor, Santa Fe comenzó a jugar mucho mejor, e incluso tuvo un segundo gol, un tiro de Daniel Giraldo desde afuera del área tras un pase de Luis Manuel Seijas. Sin embargo, Sherman Cárdenas estaba adelantado en la jugada previa y el tanto no subió al marcador.



Ese gol anulado fue en el minuto 85. La decisión del árbitro Wílmar Roldán, con ayuda del VAR, le dio un segundo aire a Jaguares, que desde ese momento tenía 12 minutos, contando la reposición, para buscar el empate. Pero el impulso no le alcanzó y así, perdió la opción de conseguir un punto que le hubiera ampliado la ventaja sobre Boyacá Chicó y Pereira en la zona de descenso.



En cambio, Santa Fe no se despega de la punta. Llegó a nueve puntos, seis de ellos conseguidos como visitante, y ahora volverá a El Campin a tratar de seguir aumentando la segunda mejor racha sin perder como local en su historia.