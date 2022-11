Santa Fe afrontará duro reto en cuadrangulares: perdió a dos titulares

Este domingo se iniciaron los cuadrangulares semifinales de Liga Betplay II-2022 y en El Campín se firmó un empate (1-1) entre Millonarios y Santa Fe, después de un entretenido partido. Andrey Estupiñán y David Macalister Silva marcaron los goles en el clásico capitalino.



Pese al valioso punto en su visita al rival de patio, el elenco cardenal no terminó con muy buenas noticias pensando en los próximos retos. Justamente, el miércoles se enfrentarán al líder del grupo, Deportivo Pereira, que derrotó en su patio al Junior. Un intenso 4-3 lo dejó al frente del Cuadrangular A y esto genera una mayor presión sobre Santa Fe. El equipo revelación del grupo llegará motivado y tendrá que frenarlo en seco.



El difícil panorama para Alfredo Arias y los suyos corre por cuenta de la lesión de José Aja, quien sufrió con el violento choque con su compañero Geisson Perea. Aunque no hay un parte médico oficial, se trataría de una fractura de tabique, que le impediría competir en lo que resta del año.



El jugador uruguayo tuvo que ser retirado en ambulancia y trasladado a un hospital. Pero Aja no es la única baja. Perea recibió la quinta tarjeta amarilla y se perderá el partido de mitad de semana. Duras ausencias que Santa Fe tendrá que asumir en defensa, en donde padece por su corta nómina.



Los llamados a reemplazar esta dupla titular, que ha jugado la mayor parte del campeonato, serían los juveniles Kevin Mantilla y Alejandro Moralez. Justamente, Mantilla ingresó a sustituir al uruguayo Aja tras el fuerte golpe que lo sacó del partido. Arias tendrá solamente dos días para reacomodar sus piezas y salir en busca de los 3 puntos ante el Pereira.



El miércoles a las 6:00 pm, Santa Fe recibirá al líder en la segunda jornada de los cuadrangulares. El 'León', que clasificó a semifinales como el mejor en la fase regular, tendrá que ganar para empezar a dominar su grupo. Los dos próximos partidos, ante Pereira y Junior, serán en El Campín; no puede dejar escapar puntos si quiere dar pelear por la final.