Santa Fe se juega la vida en medio de la crisis: a ganar ante Jaguares

Independiente Santa Fe ha tenido una semana complicada después del clásico que perdió contra Millonarios y determinó la salida del técnico Martín Cardetti, en medio de una crisis de resultados que hoy los tiene penando por fuera de los ocho. El equipo que ahora está bajo la orientación de Agustín Julio, solo hace cuentas de ganar, pues eso y el traspiés de los que tiene por delante, va a mantenerlo en la conversación.



Mucho se ha dicho en los últimos días. Declaraciones del presidente Eduardo Méndez y del saliente técnico Martín Cardetti, que sienten como sal a la herida.

Santa Fe no pudo contar con Carlos 'La Roca' Sánchez en la fecha anterior por acumulación de tarjetas amarillas y se conviete en una de las principales novedades para el juego de este sábado, que será a partir de las 6:10 pm en el estadio El Campín. Kevin Mantilla y Juan Pedroza son otros que recupera el 'León' después de pagar suspensión.



El que se quedó por fuera de la convocatoria de Agustín Julio es el volante Yéiler Góez, quien vio la roja en el clásico bogotano. Tampoco aparecen Yulián Anchico y Harold Rivera, quienes salieron de la convocatoria después de estar frente a Millonarios, así como Jerson Malagón, defensor que pagó fecha de sanción.



El 'León' necesita rugir de nuevo en El Campín, escenario en el que no gana por Liga desde la jornada 14 cuando derrotó a Unión Magdalena con un autogol. Después de eso cayó frente a Alianza Petrolera 0-1 y luego perdió el clásico con Millonarios, 3-2. A la fecha 18 llega ubicado en la casilla 11 con 22 puntos, a 3 del octavo, por eso es tan clave una victoria para no alejarse de los ocho.



Alineaciones probable de Santa Fe



Leandro Castellanos; Hárold Gómez, Francisco Meza, José Ortiz, Edwin Herrera; Carlos Sánchez, Juan Sebastián Pedroza, Matías Mier, Néyder Moreno; Andrey Estupiñán, Wilson Morelo.



Día: Sábado, 30 de abril

Hora: 6:10 pm

Estadio: El Campín

Árbitro: Carlos Betancur

TV: Win +