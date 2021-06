Acudir a política de Millonarios: estrategia para fichar en Santa Fe

Santa Fe se ha manifestado en crisis económica en los últimos años, y las cosas no han cambiado. No hay plata, eso alega el club, para fichar en grande. Así, nuevamente los préstamos, las cesiones de otros clubes, parecen ser la salida para reforzar el plantel cardenal, que dirige Harold Rivera.



Aunque ya llegaron Neyder Moreno, de Atlético Nacional, y se fichó al defensor paraguayo Iván Villalba, han sido más los jugadores que se han ido del cuadro albirrojo. Entre ellos, referentes como Luis Manuel Seijas o Carlos Mario Arboleda. Así mismo, no es clara la continuidad de Kelvin Osorio o Jhon Arias.



En los últimos días, hubo un rumor de que Santa Fe estaba buscando a Wilson Morelo, delantero que marcó una época en el club bogotano, pero que renovó su contrato con Colón de Argentina, y por ahora está descartado su regreso.



“Es humo. Morelo es costoso y en esta oportunidad no hemos conversado con él”, dijo Eduardo Méndez. Además, reveló que habló con Daniel Torres y Francisco Meza, viejos conocidos de la afición, campeones en la época dorada (2012-2016) del club, acudiendo a la estrategia que tiene Millonarios para traer a jugadores destacados e históricos.



Así, la estrategia de Santa Fe es la misma política de Millonarios con jugadores de la talla de Fernando Uribe o Fredy Guarín, que llegaron este 2021. Así lo reveló Eduardo Méndez, presidente del club capitalino.



“Hablé con Daniel, con ‘Pacho’ Meza, y con varios jugadores; y les he hecho caer en cuenta: miren cómo algunos jugadores de Millonarios sacrificaron muchos ingresos, mucha plata, por volver, como Uribe, Guarín; he tratado de convencerlos que pase lo mismo con ellos en Santa Fe, pero creo que todavía están jóvenes y están buscando su futuro todavía”, dijo Méndez en charla con el periodista Alexis Rodríguez.



Así, por lo menos por ahora la estrategia no parece funcionarle a Santa Fe. También se habla de que Juan Daniel Roa estaría entre esos jugadores que podrían volver, pero es cosa de negociar y mirar en qué estado físico está el volante bogotano.