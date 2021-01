Santa Fe perdería a un importante jugador si no hay acuerdo económico

Un grave problema se le presentó a Santa Fe en la confección de su plantel para la temporada 2021, en la que competirá en la Liga colombiana y en la Copa Libertadores. El entrenador Harold Rivera podría tener la baja de un importante jugador y su defensa se resentiría considerablemente.



El caso de Jeisson Palacios preocupa al cuerpo técnico y a la dirigencia cardenal, pues el defensor central no seguiría en el club, en caso de que Alianza Petrolera, dueño de sus derechos, no acepte llegar a un acuerdo económico por la extensión de su préstamo.



¿Qué pasa? Alianza lo prestó el año pasado y recibió una cifra cercana a los 500 millones de pesos (unos 150 mil dólares), y este semestre espera recibir la misma suma por el jugador, de 26 años. Sin embargo, el equipo de Barrancabermeja recibió una llamada desde el club bogotano con la propuesta de pagar la mitad de la cifra pactada (250 millones de pesos), ya que las condiciones debido a la pandemia han dificultado todo.



“El presidente no puede pasarse de un presupuesto, porque este año todo será más complicado. En 2020 alcanzaron a entrar unos dineros por dos o tres taquillas, además los patrocinadores pagaron más en el primer semestre y debido al covid cambiaron las cosas. Eso sin contar los abonos vendidos, que este año no se pudieron vender porque va a ser difícil que haya público este semestre”, le contó un miembro de la dirigencia a FUTBOLRED.



Eduardo Méndez, presidente del club, confirmó que están en conversaciones con Alianza y reconoció las dificultades, pero no se quiso referir más al tema para no entorpecer las cosas y tratar de llegar a un acuerdo con su par de Alianza.



Jeisson Palacios se destacó el año anterior en Santa Fe, y a su edad espera poder jugar la Copa Libertadores con el cardenal. Si no, espera que Alianza haga efectiva una aparente oferta del fútbol internacional que haga la diferencia económica para el resto de su carrera. Se especula con una liga árabe, la interesada en el defensor central.