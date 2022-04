¿Otro golpe a corazón cardenal? Exitoso DT que pudo dirigir a Santa Fe

Pensando en voz alta, tal vez. Intentando justificar una decisión que muchos esperaban pero que, necesariamente, apunta a la ineficacia de quienes toman las decisiones. Quién puede saber las razones de la inesperada confesión para el fútbol bogotano que hizo Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.

El directivo ofreció una rueda de prensa en la que confirmó el despido de Martín Cardetti, por culpa de los malos resultados en la Liga Betplay, pero dejó una sorpresa mayúscula, que no pasó inadvertida para los hinchas.



Cardetti no pudo superar una nueva derrota en un clásico contra Millonarios. Es verdad que el primero, una derrota por 3-0, pudo ser un golpe definitivo. Pero entonces se le respaldó, confiando en que en la revancha la historia cambiaría, pero no fue así.



Lo curioso es que justamente el técnico 'enemigo', Alberto Gamero, bien pudo ser entrenador de Santa Fe antes de ponerse la camiseta azul con la que ha dado tan buenos resultados.

"Los resultados no se vienen dando, nadie nos garantiza que el técnico que venga nos va a llevar a la gloria" Eduardo Méndez, Pdte Santa fe.



"Tuvimos muy cerca a Gamero pero llegó Harold y no se pudo", contó Méndez, desprevenidamente durante la conferencia de prensa. "Pero nadie garantiza que él hubiera cambiado la situación", añadió.



Puede ser, pero a la luz de la filosofía de juego que ha tenido y de la manera como ha potenciado jugadores juveniles, que son propiedad del club y han sido exportados al exterior, no deja de ser un golpe para el hincha cardenal saber que pudo llegar primero a sus filas.



Para Méndez el nuevo DT debe cumplir un requisito clave: "Debe venir un técnico que se acomode a las circunstancias de la institución", dijo. Así, con pocas herramientas es como Gamero ha sacado petróleo de lo que ha tenido para trabajar. Claro que da nostalgia saber que pudo ser y no fue.