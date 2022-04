Arde Santa Fe: 'vi que se maltrataron y se pecharon... a mí me gustó'

La salida de Martin Cardetti de la dirección técnica de Santa Fe ha revelado una delicada situación interna en el equipo, que será dirigido en este resto de la primera fase de la Liga Betplay por Agustín Julio.

Aunque en un principio el presidente Eduardo Méndez negó la ola de rumores, que pasó por peleas internas, supuestas lesiones inexistentes y hasta indisciplina, finalmente acabó aceptando que algo de eso sí ocurrió.



Lo primero que hizo fue negar esos actos de indisciplina de jugadores de manera tajante: "Ninguno ha llegado embriagado, drogado ni de ninguna forma que permita no ingresar al entrenamiento", dijo en declaraciones a Directv Sports.



Pero lo más sorprendente fue lo que reconoció respecto de los líos en el camerino: "Yo vi que se maltrataron, se hablaron y se pecharon con sentimiento. A mí eso me gustó porque demostraron que les estaba doliendo y que no les gustó perder el partido. Me duele más cuando encuentro un camerino hecho un cementerio".



👇 Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, cara a cara con @carlosevillamil después de las revelaciones de #ConexionDIRECTV acerca de la salida de Cardetti 🇲🇨...



"... los jugadores se MALTRATARON, se hablaron, se pecharon... a mí me gustó", dijo Méndez, entre otras cosas. pic.twitter.com/BxUaNIikqF — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) April 29, 2022



Sobre las supuestas falsas lesiones comentó: "Lo primero que hice fue llamar al médico porque si me toca denunciarlo por darme certificaciones falsas, lo hago. Pero él con los informes que me ha pasado semanalmente me muestra qué clase de lesiones han tenido los jugadores".



Méndez intenta arropar a la plantilla y protegerla de más diferencias, pero es un hecho que el clima interno es difícil.