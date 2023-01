¿Fichaje del año? Teo y la posibilidad de llegar a un grande de Bogotá

Teófilo Gutiérrez es uno de los jugadores más importantes que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos años y sin duda, su nombre siempre ha generado interés en varios clubes históricos de Colombia y tras rescindir contrato con Deportivo Cali, las opciones abundan.



Al quedar libre, Junior de Barranquilla sería su primera opción, pero lo cierto es que del cuadro tiburón no interesa el regreso de Teo y no ha habido ninguna conversación.



Sin embargo, mientras Junior lo rechaza, otros clubes como Bucaramanga se han interesado, pero nunca han presentado una oferta.



De esta manera, tras nada en concreto, su destino estaría en otro histórico de Colombia y su próxima casa sería Bogotá, debido a que Independiente Santa Fe habría hecho una oferta formal por Teófilo Gutiérrez, según cuenta el periodista Alexis Rodríguez.



"Desde Santa Fe me contestaron que así como hicieron con Estupiñán y con Carlos Sánchez, pasamos ofertas, pero no hemos obtenido respuesta", comentó el periodista Alexis Rodríguez.



De igual modo, el arquero 'Chipi Chipi' Castillo del Pereira, también interesa a Santa Fe, pero no se conocen detalles si el jugador tendría disposición de llegar al equipo cardenal.



Por el momento, la llegada de Teófilo Gutiérrez a Santa Fe es una incógnita y el jugador aún no define dónde seguirá su carrera deportiva tras finalizar vínculo con Cali.



Hay que recordar, que Santa Fe inició pretemporada con varios refuerzos de categoría como Fabián Sambueza, Christian Marrugo, entre otros.