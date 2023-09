¿Santa Fe corre peligro en caso de multa al FPC? Méndez respondió

Después de conocer la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a numerosos clubes del fútbol colombiano, la Dimayor y la FCF, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez se pronunció sobre el tema.



El dirigente del club que aparece implicado, aseguró que es preocupante si hay una dura multa para el cuadro bogotano, puesto que obligaría a Santa De a declararse en liquidación.

“Lo único que puedo decir es que Santa Fe es una institución que de acuerdo a sus dificultades económicas hoy en día está en la Ley 1116. Venimos cumpliendo a esa Ley porque consideramos que tal como nos acogimos podemos cumplir, por eso hemos sido muy cuidadosos en el gasto. Pero si le llega una multa al club por haber fomentado el fútbol femenino nos llevarían a una causal de liquidación, que pasaría a manos del Estado, es lo que pienso hoy en día. No soy experto en eso, pero es lo poco que he analizado”, señaló en diálogo con La W.



Y complementó: “Hoy el club que ha sido 3 veces campeón del fútbol femenino y que ha invertido un buen capital para fomentar el fútbol femenino es el que más se ve agobiado en un fallo por cumplir y fomentarlo. Me pareció muy doloroso, esto es muy delicado y confío en las autoridades, la SIC y el Gobierno que recapacite y mire bien que están haciendo. Van a intervenir el fútbol que hay muchas empresas que funcionan con limitantes. Se corre el riesgo de que se liquide Santa Fe”.



Por su parte, Méndez se mostró sorprendido por la noticia de la Superintendencia de Industria y Comercio: “Me cogió de sorpresa, ayer en horas de la noche. No esperaba es... Se me hizo muy extraño que trajeran ese pedacito porque cuando llego al Unión se hace una prueba piloto en 2017, no habían divisiones menores y pocas escuelas en Magdalena de fútbol femenino. Yo me dediqué a sacar un equipo para que participara en Dimayor y lo logré con una convocatoria a la que llegaron 400 y de ahí se escogieron 22. Solo faltaba ofrecerles un contrato para inscribirlas en Dimayor y eso se hizo. Así empezó el fútbol femenino para Eduardo Méndez, luchando con algo que no se tenía, pero era partidario de esa Liga”.



Por otro lado, explicó cómo se están manejando los contratos en Santa Fe: “En el club hay contratos desde tres millones hasta 10, 12 millones. Esto es una empresa que debe planificarse y moverse con unos presupuestos que se manejan. No he tenido problemas con ninguna jugadora, creo que esto ha venido creciendo año a año en los tiempos y valores que los equipos están consiguiendo. Según lo que veo en este pliego de cargos, Santa Fe es uno de los que paga mejor porque tiene otros presupuestos”.



Finalmente, cree que es absurdo el pedido de la FCF de solicitar la intervención de FIFA en la investigación de la SIC: “La FIFA interviene directamente si lo estiman conveniente, ningún país pide eso. Ellos serán los que determinen eso”.