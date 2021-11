Santa Fe condenó sus chances de clasificar: triunfo de Once Caldas

Santa Fe sabía la necesidad, por eso puso en Manizales lo mejor de su nómina, sabiendo los resultados de rivales directos, los cuales favorecían al cuadro cardenal. Pese a la actitud, no pudieron concretar las opciones. Triunfo de Once Caldas 2 a 1, dejando a los leones dependiendo de un milagro.



Mejía y Sánchez, los encargados de darle apertura en cancha, para abrir por las bandas o conectarse con Velásquez y Osorio, los ubicados en vocación ofensiva. El cuadro cardenal empezó a probar, teniendo la más clara en los pies de Dinolis, en un buen remate de media distancia, pero la esférica fue desviándose.



Once Caldas empezó a presionar la salida de Santa Fe, teniendo en cuenta que arrancaban con Torijano, complicando la distribución de la pelota en el arranque. La suerte de los leones no fue la mejor, pues rápidamente perdieron a Sánchez, que dejó la cancha por lesión, dándole lugar a Pico.



Los manizaleños empezaron a tomar más la pelota, de a poco tocaron la puerta. Un tiro de esquina de Pérez fue a parar a media altura, pero Dannovi Quiñónez remató de gran forma, con media volea, para poner el primer en Palogrande.



El trámite empezó a cambiar, pues los rojos empezaron a encontrar los espacios en el sector de ataque. Jhon Velásquez encontró una pelota, en el borde del área, sacando un potente remate, anotando el empate, que le daba más vida a Santa Fe.



La segunda parte arrancó con los locales buscando ganar por el honor, llegando a las proximidades del área de Castellanos, que le sacó un cabezazo a Mender García. Sin reacción y cambio de actitud por parte de Santa Fe, que no podía mantener el ritmo para ir en búsqueda del segundo. Los cambios de Méndez mostraron la intención, ir a buscar el partido con velocidad.



Los cardenales empezaron a animarse al llegar por las bandas. Mejía mandó una pelota para Delgado, que centró a Osorio, remate potente, pero González llegó como salvador y sacó la pelota en la raya.



Los minutos empezaron a pasar, Once Caldas poco empezó a hacer por ir al ataque, más por la presión de Santa Fe, en su afán de buscar el gol, sabiendo que un triunfo los dejaría con opciones más claras y directas de clasificar. Pero los locales aprovecharían los espacios dejados de un equipo que se volcó todo al ataque.



Alejandro García aprovechó una pelota que le llegó en el área, tras una mala salida de Torijano, definiendo a merced de Castellanos y poniendo el triunfo caldense. La derrota dejó a Santa Fe con pocas opciones de clasificar, pues necesitarán resultados ajenos, y varios, teniendo en cuenta que quedaron con 25 unidades.