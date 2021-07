Santa Fe lo intentó pero no escapó del ‘chaparrón’ en Bucaramanga

Un partido lleno de emociones y goles se vivió en el estadio Alfonso López, donde la celebración se tiñó de auriverde. Santa Fe perdía por tres goles y se alcanzó a ilusionar, pero no le alcanzó el tiempo para conseguir al menos un empate. Al final sellaron un 4-3, en el que Brayan Fernández, quien marcó triplete, fue la gran figura.

Atlético Bucaramanga empezó a inquietar predios cardenales desde muy temprano. A los 4 minutos, después de un centro de Juan Pablo Zuluaga, Álvaro Meléndez apareció completamente solo para conectar de cabeza con destino al arco de Ómar Rodríguez. El portero se estiró y evitó la anotación.



La respuesta de Santa Fe fue inmediata y Juan Camilo Chaverra tuvo que intervenir, tras una acción colectiva que tejieron Ronaldo Dinolis, Jhon Arias y Leonardo Pico, y terminó en un remate de Kelvin Osorio desde costado derecho.



Transcurría el minuto 9 cuando el leopardo sacó las garras y desequilibró el marcador. Saque largo del portero Chaverra, pelota que capturó Álvaro Mélendez por derecha y un centro al corazón del área para Brayan Fernández, quien tras ganarle la espalda a Iván Villalba, se la picó al portero Ómar Rodríguez. Una definición de lujo, con toda la tranquilidad, para poner el 1-0.



Santa Fe se aproximó a los 13’ con un cabezazo de Villalba, quien en defensa no la estaba pasando bien, y buscó su aporte en ataque. La pelota salió por fuera.



Como el que no los hace los ve hacer, llegó el segundo de los hombres de Óscar Upegui. El cronómetro marcaba los 34’, cuando Fernández amplió la cuenta después de otro saque largo del arquero. Bruno Téliz lo asistió y el goleador metió un derechazo al segundo palo.



A los 37 minutos se dio una polémica acción que el central de compromiso dictó como falta en el área. En el aire quedó el manto de dudas sobre la acción que los jugadores de Santa Fe vieron afuera. El línea no intervino y el mismo Brayan Fernández se encargó de ampliar la ventaja, con un potente cobro de penalti.



Santa Fe reaccionó, y tras una gran acción colectiva, consiguió el descuento antes de terminar el primer tiempo. El defensor José Cuenú, quien intentó desviar la pelota cuando Jhon Velásquez aparecía para empalmar, y en su afán por impedirlo terminó metiéndola en propio arco.



Muy temprano en el segundo tiempo, los de Harold Rivera tuvieron otra llegada al arco de Chaverra. Pelota al centro de Dinolis, tras ganarle a Zuluaga, y remate de Arias que atajó el portero leopardo.



Santa Fe no quitó el pie al acelerador y buscó por la vía área, a los 66 minutos, con un tastarazo de Dairon Mosquera tras un centro de Alejandro Moralez. La pelota pasó ligeramente desviada por el palo derecho.



Bucaramanga quería más y después de haberlo intentado con Andrés Sarmiento, tras una cabalgada que terminó en un disparo al arco que sacó Rodríguez, el capitán puso el 4-1. Se dio a los 72’ después de un córner. Andrés Felipe ‘Pecoso’ Correa aprovechó un rebote que dejó un cabezazo que le ganó a Villalba. Para su fortuna, la pelota quedó en su poder, y con un zurdazo la mandó a guardar.



En tiempo de adición, Jorge Luis Ramos puso el 4-3 después de un rebote que dejó el arquero Chaverra, tras un disparo de media distancia.