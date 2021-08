A Santa Fe no se le dio nada: perdió 0-2 con Equidad y no evolucionó

Independiente Santa Fe volvió a perder en la Liga BetPlay II-2021. Este lunes, 16 de agosto, por la fecha 5. Esta vez cayó 0-2 con La Equidad, volvió a dejar una imagen preocupante, no mostró evolución después de haberle ganado a Millonarios en la fecha anterior y sigue muy complicado en la tabla de posiciones.



¿Fue un espejismo el Santa Fe que ganó el clásico? Esa fue la sensación que dejó el grupo que conduce Harold Rivera, pues mostró graves falencias, dejó ver la falta de mentalidad para superar la adversidad, no tiene ideas y no definió.



Además, volvieron los errores defensivos, las desconcentraciones y ni siquiera las decisiones arbitrales le ayudaron. Equidad no había ganado este semestre y lo hizo irrespetando al cardenal en El Campín.



Santa Fe lo intentó desde los primeros minutos, con movilidad de sus atacantes, aunque no hubo llegadas claras al arco de Equidad. Pero a los 18 minutos, un error de Fáiner Torijano en un forcejeo con Omar Duarte, dejó el balón servido para la habilitación de Diego Valdés: gol y ley del ex para el 0-1.



Desde ese momento, al cardenal se le acabaron los argumentos, si es que los tenía. Perdió concentración, precisión y hasta alma. El juego nunca tuvo un momento de cercanía al empate para el local.



Además, el árbitro Carlos Betancur tuvo decisiones discutidas, que en la duda siempre favorecieron al visitante. Incluso, ni el central ni sus asistentes vieron un balón que aparentemente se le metió a Cristian Bonilla en su arco. Era posiblemente el empate santafereño, pero no pasó nada.



A los 67’ llegó en golpe letal de La Equidad, tras un penalti que pitó el juez Betancur en un choque entre Valdés y Leandro Castellanos. Al cobro fue Pablo Lima, quien anotó el 0-2 final.



El tiempo pasó y Santa Fe no encontró el camino para descontar. Tuvo más de una semana para trabajar y ganar confianza después de su primer triunfo, pero no evolucionó y sigue desnudando errores imperdonables para un equipo de su historia y tradición.



¿Seguirá Harold Rivera?