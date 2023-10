¿Santa Fe, si no es ahora, cuándo? Sin excusas para enfrentar a Huila

A Independiente Santa Fe solo le sirve ganar o ganar este viernes 27 de octubre, visitando al Atlético Huila, en el cierre de la fecha 19 de la Liga BetPlay II. Los tres puntos le darán una última oportunidad para soñar con la clasificación a los cuadrangulares; otro resultado lo eliminará automáticamente.



El expreso bogotano viene de perder sus últimos dos partidos: cayó en Ibagué contra Tolima, con técnico interino; y luego cayó en el clásico contra Millonarios, en el debut de Pablo Peirano. Ahora, el técnico uruguayo y sus dirigidos, van por el primer triunfo de este nuevo proceso.



Santa Fe no tiene excusa: Huila llega descendido a su último partido en Neiva; además, el equipo opita no ha ganado en sus últimos 8 juegos en el campeonato. Así, el cardenal enfrentará a un equipo con baja moral, baja futbolística, y que está en mala racha.



Sin embargo, hay un dato que persigue a Santa Fe, y que debe romper con esa racha negativa el viernes en Neiva. Es que, ¿si no es ahora, cuándo?



Santa Fe solo ganó dos partidos en 2023 en condición de visitante, contra Equidad y Millonarios. Particular, pues ambos juegos fueron en Bogotá, pero fuera de la capital colombiana, el equipo albirrojo no ha podido ganar esta temporada.



Fuera de Bogotá, Santa Fe ha jugado 18 partidos, 16 en Liga BetPlay y 2 en Copa: el balance es de 8 empates y 10 derrotas.



Para recordar el último partido ganado de Santa Fe fuera de la capital, hay que remitirse al 23 de noviembre de 2022, algo más de 11 meses, cuando el cardenal venció 2-3 a Junior en Barranquilla, en la fecha 4 del cuadrangular A de la Liga II.



Así, llegó el momento de volver a cantar victoria fuera de Bogotá, si no Santa Fe le dirá adiós a cualquier posibilidad de clasificar a cuadrangulares, y sellará un terrible fracaso en la temporada 2023.