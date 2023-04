El riesgo que corre Santa Fe con Enamorado: ¿no aprendió la lección?

Independiente Santa Fe viene de una semana feliz: se metió entre los ocho mejores de la Liga Betplay I 2023 y es segundo de su grupo en Copa Sudamericana, gracias a un sufrido triunfo contra Gimnasia LP en El Campín.

Esos resultados han ido dando tranquilidad después de una temporada marcada por la intermitencia en los resultados, aunque queda un pequeño dolor de cabeza: José Enamorado.



El futuro del extremo, uno de los jugadores de mejor rendimiento en la campaña, está en duda pues su cesión, desde Real Cartagena, finaliza el próximo 30 de junio. Según el convenio, la opción de compra por el jugador está establecida en 500 mil dólares por el 50 por ciento de sus derechos.



Sin embargo, el equipo rojo no haría uso de esa opción por el momento y preferiría extender el préstamo hasta el 31 de diciembre, según explicó Carlos Antonio Vélez en Antena 2.



Hasta ahí no habría inconvenientes por parte del Cartagena, que de hecho ha visto crecer la cotización de su jugador en los últimos meses y no tendría objeción para mantenerlo en la capital hasta fin de año. Pero aquí viene la condición que preocupa, según la fuente: el club bolivarense espera que el jugador pueda salir en el segundo semestre si llega una oferta del exterior, mediando un porcentaje de la transferencia para Santa Fe si eso ocurre.



El riesgo, evidentemente, es alto no solo por la importancia del jugador en el esquema del técnico Harold Rivera, sino porque ya se vivió una amarga experiencia con esa cesiones que se condicionan a una oferta del exterior.



Santa Fe lo vivió con Michael Rangel, quien llegó como uno de los goleadores de la Liga a comienzos de 2021, pero vino una oferta de México y el jugador salió, después de hacer pretemporada y haber sido incluido en el esquema del equipo. La directiva recibió duras críticas en el momento, pero el presidente Eduardo Méndez alegó que esas eran las condiciones y que era mala fortuna que la oferta hubiera llegado tan rápido.