Dura crítica de Martín Cardetti contra Alexis García y La Equidad

Independiente Santa Fe inició su año deportivo con un agónico empate en casa frente a La Equidad. Wilfrido De La Rosa, refuerzo cardenal para este semestre, decretó el 1-1 final para salvar el debut del entrenador Martín Cardetti.



Justamente el estratega argentino indicó en rueda de prensa que le agradó la actitud de su equipo y aprovechó para lanzarle un dardo al entrenador asegurador Alexis García.

Crítica contra Equidad - En todo momento intentamos buscar el partido. En el primer tiempo no salió todo como pensábamos, por eso cambiamos el sistema. Creo que buscamos en todo momento el partido. Si no calculo mal, no se llegó a los 50 minutos de tiempo real de juego. Mucho tiempo perdido, un esquema muy defensivo... Con lo bien que jugaba Alexis, un equipo muy defensivo. Nos costó entrar, pero bueno gracias a Dios lo pudimos igualar al final. Sacamos un empate que para nosotros por lo menos justo es. Obviamente queríamos más y creo que merecimos más porque buscamos en todo momento.



Planteamiento defensivo del rival - No nos sorprendió, era lo que esperábamos. Creo que se encontraron con el gol y luego nos iban a salir de contragolpe que fue todo lo que hicieron todo el partido. Creo que quemaron mucho tiempo y eso no es bueno para el fútbol, nada más. Todo el planteamiento y lo que se dio en el partido era lo que esperábamos.



Balance de Santa Fe - Tuvimos un primer tiempo no tan bueno y un segundo tiempo en el que hicimos las cosas muy bien. Fuimos a buscar, arriesgaos mucho y se dieron los frutos. No te puedo decir que fue un partido excelente, pero en todo momento intentamos buscar el resultado, más allá de que se nos dio al final. Intentamos por todos los medios, el planteamiento de Equidad nos costó romperlo y eso fue.



Aspectos positivos del equipo - La reacción que tuvimos fue muy buena, las ganas que pusieron los chicos fue excelente, nunca bajaron los brazos, intentamos por todos los medios. Cuando no se puede jugar, porque es un partido que fue complicado para jugar, apareció el corazón que esperamos de este equipo y eso fue fundamental.



Actuación del árbitro - El árbitro fue permisivo en esas cosas y eso lo tienen que manejar ellos. Nosotros lo único que podemos hacer es pedirle tranquilidad a nuestros jugadores para que intenten llegar con la pelota dominada lo más cerca del arco posible que cuando están todos metidos atrás es más difícil. Es eso, después ya es una situación que el árbitro tendría que manejar y tratar de darle un poco más de juego al partido, de rapidez, para que haya más minutos de tiempo real.