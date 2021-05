¿Se animará? Bucaramanga busca contratar a un ídolo de Santa Fe

Los equipos ya eliminados en Colombia no pierden tiempo y adelantan los procesos de ventas, cesiones o fichajes para el torneo Finalización 2021. Un ejemplo de ello es el Atlético Bucaramanga.

En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, el entrenador Luis Fernando Suárez habló de las posiciones a reforzar y soltó una noticia que podría no caer muy bien en la hinchada de Independiente Santa Fe.

Primero que nada, el técnico antioqueño aseguró que su equipo es “medio asimétrico”, teniendo en cuenta que “juega muy bien po derecha y por izquierda no lo es tanto... le falta”.



En este orden de ideas, la idea es justamente reforzar dicha banda: “Dos o tres jugadores por ese lado me parece que sería interesante”. Aunque hay “algunos nombres” sobre la mesa, existe un gran inconveniente.



“Plata, mucha mucha no hay... habrá que saber mirar bien y como se dice popularmente ‘bueno, bonito y barato’. Es complicado pero sí es necesario hacer un esfuerzo”, expresó.

Con lo anterior sobre la mesa, Suárez habló de una de las opciones que se tienen: Luis Manuel Seijas, volante de Santa Fe. “Quererlo tener se lo mencioné al presidente... Es uno de los jugadores que a mí me gusta”, manifestó.

Justamente las razones para traer al venezolano son claras: “No solo como juega sino como ve el fútbol, eso es necesario para un equipo como Bucaramanga, que está hecho de jugadores que saben jugar el juego y un jugador como Seijas lo podría interpretar de buena manera”.