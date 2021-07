¡Una promesa se cumple! Ofertas que desechó Seijas por amor a Santa Fe

Luis Manuel Seijas, uno de los últimos ídolos de la hinchada cardenal, puso punto final a su tercera etapa en Independiente Santa Fe. Desde su regreso en 2018, el volante de 35 años no pudo repetir las excelentes actuaciones del pasado.



Sin club y con el torneo colombiano en sus primeras fechas, el futuro del venezolano es toda una incógnita. Lo anterior no se debe a falta de ofertas, para nada, obedece más a una vieja promesa que le hizo al equipo de sus amores.

En diálogo con Win Sports, Seijas dio detalles sobre las opciones que le han salido en la Liga BetPlay, los aspectos que no le gustaron y la muestra de aprecio que tiene todavía con Santa Fe.



Primero que nada apuntó que la retirada deportiva no esté en sus planes todavía y el hecho de no tener equipo le ha permitido “estar contento con mis hijas, mi familia”.



Respecto a su posible futuro en Colombia, dio detalles sobre la situación que vive: “He tenido tres llamadas, no voy a decir de quiénes. Se acercaron y no me convenció el proyecto, la propuesta. Preferí mantenerme como estoy ahora”.



Así mismo señaló que en el instante de sentarse a buscar y analizar un nuevo camino en su carrera, “pesa mucho” la promesa que le hizo al rojo capitalino hace un buen tiempo.



“Creo que también pesa mucho una promesa que hice hace muchos años que era jugar solo en Santa Fe y ha pesado bastante a la hora de tomar alguna determinación en estos tres acercamientos que tuve”, expresó.



Por último, ‘Luisma’ aseguró estar en condiciones de seguir jugando en el primer nivel y espera “qué pueda volver a llegar” en materia de ofertas.