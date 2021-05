Santa Fe, eliminado en Liga: la decisión que se tomó con Harold Rivera

Santa Fe quedó eliminado este domingo de la Liga BetPlay I-2021. Empató 0-0 con Junior, en Armenia, y no pudo reponerse del 3-1 en contra en el partido disputado en Barranquilla. Así, sentenció su suerte en el campeonato colombiano y deberá esperar hasta el segundo semestre para luchar por volver a una final.



En redes sociales, los aficionados han criticado al plantel albirrojo, que este semestre no pudo ganarle a ninguno de los equipos grandes del fútbol colombiano y que solo sumó 4 puntos en los últimos cuatro partidos jugados en la Liga.



Sin embargo, las críticas también tocaron a Harold Rivera, el entrenador que en campañas anteriores ha sido alabado y reconocido por su trabajo, pues desde que llegó no solo sacó a Santa Fe de una inmensa crisis deportiva, sino que lo puso en una final -que perdió con América de Cali- y lo volvió a clasificar a la Copa Libertadores.



Así, FUTBOLRED consultó sobre la continuidad de Rivera luego de la eliminación en la Liga, pues muchos ya cuestionan su accionar y se atreven a pedir un cambio de timonel, ya que Santa Fe ha amenizado el campeonato, pero no ha podido lograr grandes cosas con el actual DT.



Eduardo Méndez, presidente cardenal, siguió el partido contra Junior desde Bogotá, pues acaba de salir de una hospitalización a causa del covid-19. En corta comunicación a través dela aplicación Whatsapp, el dirigente confirmó la decisión que tomó sobre la continuidad de Harold Rivera.



Este miércoles, Santa Fe jugará contra River Plate, de Argentina, por la tercera jornada del grupo D de la Copa Libertadores 2021, con la ilusión de sacar un buen resultado para seguir con posibilidades de avanzar a octavos de final de la competición; o de luchar hasta el final por el tercer puesto y clasificar a la Copa Sudamericana el próximo semestre.



Así, la dirigencia cardenal no ve razón para sacar a Harold Rivera, pues no solo cree en su capacidad para continuar con el proceso, sino que no es el momento para cambiar en cambio de entrenador, pues la competición internacional no da espera, y en las próximas cuatro semanas se jugará su futuro en el grupo.



De esa manera, Harold Rivera está ratificado en su puesto; y, por lo menos hasta que acabe este semestre, no se pone en duda su presencia en el banquillo técnico.