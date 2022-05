Santa Fe se aferra al milagro: calculadora para clasificar a los ocho

Los días en Santa Fe no vienen siendo los mejores. La salida de Cardetti, pese a darles un nuevo aire y que los ilusionó para llegar a los cuadrangulares, se vio truncado con el pálido empate en Palmaseca, que los compromete, además, de empezar a depender de otros resultados, si es que quieren llegar a la definición del título.



Ahora, la calculadora y un milagro harán parte, en estos días, de las toldas santafereñas. La jornada del domingo, en la Liga, será de especial atención para los cardenales, que dependerán si o si de resultados ajenos, para llegar a los cuadrangulares.



Específicamente dos partidos. Envigado vs Águilas Doradas y Alianza Petrolera vs Once Caldas. En el primero, le favorecería un empate, teniendo en cuenta que los naranjas se miden a Tolima en la última jornada, lo que pondría, aún en disposición, un cupo adicional.



Caso similar en el duelo entre barranqueños y caldenses, que tienen 26 y 25 unidades respectivamente, lo que pondría el duelo del próximo fin de semana entre los leones y blancos como uno directo, para la disputa en la jornada final del todos contra todos, en búsqueda del cupo a los cuadrangulares. Además, podrían necesitar un resultado positivo de Millonarios, que recibirá en El Campín a los petroleros.