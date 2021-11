Santa Fe, de cuerpo en El Campín, pero la mente en otras plazas

Independiente Santa Fe ha tenido un ascenso sorprendente, de estar en el fondo de la tabla a meterle presión al grupo de los ocho y estar, a falta de tres juegos para terminar el todos contra todos, con opciones reales para clasificar. El sueño de los leones desde que llegó Grigori Méndez se renovó, un plantel que ha mostrado mejora en su funcionamiento.



El duelo contra Junior (28 pts) será crucial, pues es un rival que no tiene asegurado el cupo en los ocho, pero que está por encima con cuatro unidades más, lo que les permitiría apretar más la entrada a los cuadrangulares, dejando los cupos por resolver para el final del campeonato. Los cardenales tienen 24 unidades y gol diferencia de +1.



Los cardenales jugarán con el resultado de los demás, pero, con el ideal de ganar contra Junior, por una buena diferencia de gol para mejorar la actual y tener eso como un posible ítem de desempate. Ganar los tres partidos que le quedan es obligación (Junior, Once Caldas y Águilas Doradas).



De hacer la tripleta, llegarían a 33 unidades, asegurando prácticamente su clasificación, pero, es bueno mirar cuál es el calendario de rivales directos en las siguientes jornadas. Le convendrá que tanto Envigado, Alianza Petrolera, Cali y Bucaramanga pierdan o cedan puntos. Además, que Jaguares, América, Quindío y Medellín pierdan uno de los dos compromisos para empezar a resignar posibles candidatos.



En la jornada 19, los cardenales deben poner atención a duelos como Águilas vs Envigado, Millonarios vs Alianza Petrolera, Jaguares vs Cali y Junior vs Equidad, esperando que los rivales que aún no sellan la clasificación, no sumen y dejen todo para decidir en la fecha 20, la cual se disputará en el fin de semana del 20 de noviembre, seguramente unificada, dependiendo de cuántos lleguen con opciones de clasificar.