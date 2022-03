Martín Cardetti, molesto con las decisiones arbitrales contra Nacional

Santa Fe pudo llevarse un punto del Atanasio Girardot, pero la definición no estuvo de su lado, al llegarle en varias oportunidades a Nacional, para tratar de desequilibrar el partido. Las acciones y determinaciones por parte del arbitraje, pese a la revisión del VAR, no cayeron nada bien en el cuerpo técnico rojo.



Martín Cardetti, entrenador de Santa Fe, dio su opinión del partido, además, mostrando su inconformidad con el accionar de los árbitros en Medellín “La sensación es buena, la derrota la vendimos cara. Fuimos a buscar. Un claro penalti que no nos cobran, se revisan todas las manos y esa no. Se ve claro, pero no la cobraron. Erramos muchos goles, ahí está la clave. Hicimos un buen partido”.



“Fue muy malo, no tuvo el coraje de revisar una jugada anterior que fue mano. Las faltas, las amarillas que cobró. Para mí no fue bueno, se puede equivocar. Pasa por un error humano, se puede equivocar. Lamentablemente nos perjudicó a nosotros” agregó sobre el tema de los árbitros.