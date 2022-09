Alfredo Arias, con autocrítica: ‘no estamos en el nivel que aspiro’

El momento de Santa Fe, en la Liga BetPlay, ha estado marcado por la irregularidad, donde factores deportivos han complicado el desarrollo de la idea de juego. El mismo Alfredo Arias ha reconocido que aún falta mucho, para apostarle a la idea de juego, que se vea en la cancha de la forma adecuada.



El uruguayo habló con el programa El Vbar, de Caracol Radio, acerca del trabajo realizado con los cardenales, apuntándole a mejorar. Pese a las críticas, están en la quinta casilla, con 18 unidades.



Presente de Santa Fe y balance del trabajo: algunas cosas se han logrado, hay clubes donde se puede esperar lograr lo que se quiere, otros donde hay que ganar, para luego conseguir lo que se espera. Santa Fe ha logrado, dentro de lo esperado, unos conceptos de juego, para mejorar. No estamos en el nivel que yo aspiro.



Desarrollo del plantel y de la cantera: hace tres o cuatro fechas, habíamos logrado buenos resultados en partidos seguidos, repitiendo los once. Apenas tuvimos alguna lesión, con alguno que no venía jugando seguido u otra circunstancia, sufrimos. No encontramos la respuesta que queríamos.



Todos son diferentes, se amoldan a lo que uno les pide. El jugador es dócil, el futbolista quiere ganar y se entrega a eso. En estos últimos partidos, con cinco ausencias, tuvimos que echar mano a las alternativas, que venían desde el principio. Han respondido, pero los nervios, jugar en primera, el ambiente y demás, lleva a un proceso que deben asimilar.



Uno cómo técnico nunca está conforme. He tratado de no olvidarme que fui jugador, yo erraba y me equivocaba. Cuando nos subimos al cargo de técnico se nos pasa eso. Como entrenador, está inconforme, queremos más. Pero no es tan fácil, cuando estábamos encaminados hace unas fechas, veía cosas importantes, pero las lesiones y demás nos perjudicaron. Llegamos al clásico con ausencias.



Los relacionamientos cuestan, más con 25 personas. Los conceptos se aprenden, el jugador se entrega. Pero deben llevarse a cabo en la cancha, estoy conforme con el grupo. Es un equipo que hace dos semestres no clasifica, a parte, hay que ganar, antes de analizar conceptos y demás.

En el partido pasado veníamos de perder el clásico. Ganamos y grité, dormí bien, es la verdad del fútbol.



Ventaja de la altura para Santa Fe: con los equipos de llano o clima cálido, sí. Lo que ocurre es que el jugador colombiano se adapta, es distinto a un argentino o uruguayo, pues alterna a jugar en altura, llano, calor, frio. El organismo se adapta y se sacan menos ventaja por eso.