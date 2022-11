¿Junior llegó a quemar tiempo? Alfredo Arias no ocultó molestias

Santa Fe y Junior se fueron en ceros, en el juego de la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. La molestia en los locales recayó por las decisiones del central Jhon Ospina, al no sancionar un presunto penalti de Jorge Arias sobre José Enamorado.



La molestia del entrenador se escuchó en la rueda de prensa después del compromiso. Alfredo Arias habló en el programa El Vbar, de Caracol Radio, acerca de lo que fue la acción en cuestión, además, de discrepar con los periodistas, donde le cuestionaban la falta de definición y estilo de juego.



Decisión del penalti no sancionado a favor de Santa Fe: para mí fue penalti. Se ha hecho un análisis que enreda las cosas, no es porque reanudó con bote a tierra. Cuando llaman al árbitro, es que no hay fuera de juego, eso se elimina en ese caso. El fuera de juego lo decide el VAR, ellos vieron un posible penalti. De todos lo que hemos visto, desde que está el VAR, es un 5% menos cuando el juez ve y decide que no es falta.



Ve lo que el VAR está viendo. Tomó una decisión, que no era penalti y por eso hizo el bote a tierra. Hay que hacer la aclaración. El juez debía decidir o no si era penalti, no el fuera de juego.



Decisión del árbitro Ospina: Todos podemos errar, el árbitro cometió un error. Al central le dieron esa herramienta, noto que no es claro cómo usarla. Todos vemos fútbol internacional, la Premier y que, para mí, es la que mejor usa el VAR. Menos tiempo en las decisiones y tienen que ver más con el juego, no se llama por cualquier cosa.



Se le respeta su decisión, cuando se le llama, es porque se le pasó algo grande. La línea lo induce al error, por la posición de Enamorado. Mi jugador no simuló, le pegó en la canillera. Son errores, ojalá que podamos emparejarnos para cometer menos errores y que el VAR ayude a que eso sea subsanado.



El VAR ha hecho justicia, pese a que está en una zona gris, por normas y reglamentos, como lo de las manos. Ha logrado callar un poco la violencia, todos los partidos terminaban con protestas, porque pensaban que los robaban. Hoy se puede escapar algún robo, pero esa violencia se ha subsanado.



Poca efectividad en la zona ofensiva: se hace un análisis, apartado de lo que lo hace el entrenador. Yo salgo conforme porque creo que veo. Nosotros pateamos 15 veces al arco, no es fácil patear esa cantidad. Fallamos en la decisión de dar un pase mejor o darle mejor a la pelota y tener efectividad.



Patearon y finalizaron apresurados, nos llevaron a no tomar la mejor decisión. Al llegar tanto, se tuvo que hacer algo bien. Son pocas veces, pero si pateo 15 veces, con algo más de precisión, pude convertir un gol o que el arquero rival atajara más pelotas.



Disiento con usted, pero lo entiendo. Es periodista y no vio los entrenamientos y por qué salí conforme. Desde la salida del arco, hasta la decisión de pegarle al arco, el equipo jugó bien. Jugamos contra un rival con dos líneas de cuatro, sin pasar la mitad de su cancha, en cada oportunidad trataba de respirar, lo teníamos apretado.



El arquero quemaba tiempo y así. No es fácil crear todo eso, con ese tipo de rivales. En el análisis, los últimos partidos del año, marcan si tenemos contrato o no, era lo que me decía un excompañero.



Estuvimos unos minutos con uno menos, ahí Junior sale a atacarnos, nos llegó alguna vez, fue poco. Mi equipo, a mi gusto, hizo un buen partido, respeto la opinión.



Cómo refutar si el rival llegó a quemar tiempo o no: una cosa es ser estrecho y ocupar terreno, yo desde el primer minuto me acerqué al cuarto árbitro me lo reconocía, ‘ya le llamarán la atención’ en todos los saques del arco, de banda, se perdió tiempo.



En la semana dijimos que tocaba acelerar, queríamos hacerle sentir la localía. Lo digo otra vez, veré otras cosas y quizás estoy equivocado.



Posibilidad de salir de Santa Fe: el equipo de mi corazón es Montevideo Wanderers, me dieron la oportunidad de dirigir a los 52 años. Ese equipo ya nombró técnico. Luego de 82 años salimos campeones allá, el cariño es reciproco y siempre preguntan si hay opciones de volver. Mi respuesta fue es que estoy en competencia, tengo contrato.



Mi capacidad está en pensar y planificar el otro partido, esa fue mi respuesta. Luego que termine el campeonato, veremos qué es lo que quedó en el colador.