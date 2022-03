Santa Fe no supo cerrar el partido y se le escapó el triunfo: análisis

Santa Fe dejó escapar una victoria, que dentro del contexto y la complejidad, parecía cerca. El empate en el penalti, en el minuto final, cambió todos los papeles. Sumar de visita es bueno, pero pierde ese toque cuando el cardenal empezó ganando desde los primeros minutos del partido.



Falta regularidad y consistencia para poder cerrar los partidos y evitar las sorpresas. Puntos para destacar, pero para corregir, de cara a lo que se le viene a los leones.



Buen volumen ofensivo, pero sin efectividad: los cardenales tenían a Wilson Morelo, como su referente en ataque, quien batalló y buscó en cada acción que tuvo. Su sacrificio es innegable, incluso, generando peligro sobre el final del partido. Pese a las bajas, la idea de Santa Fe de atacar no cambió, con Estupiñán y Moreno, como los jugadores designados en esta zona.



El caso de Neyder, fue el más incisivo, intentado salir a tomar la pelota, para generar acciones con los volantes, especialmente, con Pedroza y Rivera, teniendo en cuenta que sus características son más ofensivas. De los pies del antioqueño, nación el gol de Malagón.



Un total de 10 remates y cuatro al arco, fue lo que produjo Santa Fe en la parte ofensiva. Acciones que pesaron, tras el empate tardío de Patriotas.

La definición de Patriotas, los palos y Silva, impidieron la derrota: el portero tuvo la tarea de reemplazar a Castellanos, teniendo dos intervenciones para evitar su caída. Sumándole, los balones estrellados en el palo por parte de los locales, forman parte del juego, entre la falta de definición y la suerte.



Errores puntuales en la mitad de la cancha: Yéiler Góez no tuvo su mejor noche, no solo por el penalti que cometió contra Mosquera, portero de Patriotas que subió en esas últimas jugadas. Patriotas encontró caminos por la mitad para atacar, para rematar e intentar apretar la defensa cardenal, que en el intento de cerrar, supliendo los espacios. Faltó ese entendimiento con Sánchez, que le pedía mayor precaución en ese sector.



Bajas que preocupan para el clásico: no solo es la ausencia de Castellanos, a la espera también de la recuperación de Matías Mier y Wilfrido De La Rosa, que empezaron bien el certamen con los leones. Ahora, José Ortiz no estará contra Millonarios, por lo que Cardetti deberá buscar el reemplazo ideal, para afrontar el reto contra el rival de patio y líder de la Liga.