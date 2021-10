Santa Fe tuvo el balón, no tuvo conexión en ataque: análisis del león

Independiente Santa Fe no pudo continuar con la buena racha que tenían desde que llegó Grigori Méndez. La derrota contra Millonarios en el clásico complica las aspiraciones de clasificación a los cuadrangulares, por lo que será obligación sumar de a tres en lo que queda de Liga para no quedarse por fuera, pues solo son tres unidades lo que los separan de los puestos de clasificación.



Puntos para destacar, pero también para corregir en el entrenamiento tendrá Méndez, pues los cardenales mostraron un déficit de generación y poca sorpresa en el último cuarto de la cancha.



Juego directo e influencia de los volantes: pese a que Santa Fe tuvo 55% de posesión, en el arranque del partido no podían tener la esférica, viendo como los azules movían y aprovechaban la tenencia. Luego de los 30 minutos, buscaron jugar por las bandas, con lanzamientos por parte de Osorio y Velásquez, específicamente para Porras y Mosquera, que buscaban subir, pero se encontraban con el taponamiento por parte de los jugadores de Millonarios en esa zona.



Dinolis esperó paciente la pelota, pero cuando llegó a su posesión, no escogía la mejor resolución, apelando a la individualidad y el mano a mano, que perdió contra Llinás o Vargas en su defecto.



Tridente de la primera línea: Sánchez, Mejía y Pedroza tomaron las riendas, ante la poca creación de los dos volantes adelantados. Los tres con buen pie, lograron encadenar un promedio de 45 pases en el desarrollo del juego, pero siempre buscando abrir el campo por las bandas y dándole prioridad al juego aéreo.



Mejía fue el más insistente, que buscaba meterse entre los dos volantes azules (Giraldo y Pereira) para tener claridad del panorama. Cuando tuvo, aprovechó para rematar y casi anota, pero el travesaño le dijo que no.



Posesión sin saberla aprovechar: durante el segundo tiempo, Santa Fe se dedicó a buscar elaboración, con Osorio y Velásquez, que luego le dieron paso a Moreno y Caballero, quienes no pudieron cambiar el desarrollo del juego. Tocar y tocar, pero al momento de llegar cerca a la primera línea de Millonarios, no encontraban un espacio para dejar mano a mano a los atacantes.



En las opciones que creó Santa Fe, se encontró con una buena actuación por parte de Esteban Ruiz o la línea defensiva, que recuperó la pelota sin mayor complicación.



Seguimiento a los jugadores: en ambos goles, tanto Román como Giraldo entraron si mayor complicación, no había quien los referenciara, pues jugadores como Silva y Uribe, que los habilitaron, sirvieron como distractores e imanes, acaparando la atención de tres jugadores de Santa Fe y dejando el espacio libre para ellos.