Alfredo Arias: ‘me voy conforme, pero defendimos mal en los goles’

Santa Fe tuvo el primer examen del semestre, bajo las ordenes de Alfredo Arias. Un cambio desde lo estratégico, para buscar mejorar lo realizado en la Liga pasada. El partido contra Equidad dejó algunos destellos de lo que será el león, bajo el mando del uruguayo.



Los cardenales mostraron un buen juego, con un equipo que busca el arco rival. Las semanas de trabajo juegan en contra. El técnico Alfredo Arias, afirmó que espera que su equipo se adapte a la idea, con el paso de las jornadas, para poder mostrar solidez. Esto dijo el uruguayo, luego del empate contra Equidad.



Balance del partido: el balance es que jugamos ante un buen rival, lo dije antes. Para mí, el tiempo en el fútbol es más importante que otras cosas. Equidad lo tiene de hace rato, el cuerpo técnico, jugadores, forma de jugar. Hicieron buen partido. Nosotros hicimos lo nuestro. Debemos mejorar respecto a lo que podemos dar. Mostramos ciertos chispazos de lo que queremos jugar. Nos sobrepusimos a un penal errado, más por la condicionante de los goles que llegaron.



No nos rendimos, eso es lo que primero quiero. Tuvimos la muestra. Conseguimos el empate. Si fue justo o no, es para otros el debate. Hay que analizar cosas para ajustar, jugamos en pocos días.



Rendimiento de la zona defensiva: a veces me pongo nervioso, saben que me puedo disgustar, pero sin faltar al respeto. Debo corregir a la interna, pasarle al jugador lo que ocurrió. En el primer tiempo, como concepto de juego, los primeros 15 minutos queríamos tener la pelota, pero la teníamos hacia atrás. Corregimos para jugar perfilados y encontrar el ataque, para ocupar los cinco carriles, empezamos a hacer daño.



Defendimos mal, en los dos goles. Hay conceptos defensivos en los que no cumplimos. Hasta una semana antes están llegando jugadores, ese tiempo y conocimiento lo iremos logrando con el paso de los partidos. Cuando no se gana, no debe perder. Me voy conforme con que no perdimos.

Refuerzos si llegan o no: el presidente también trata de tirar la piedra a un lado, para que suene al otro lado. Si llega otro refuerzo, nos enteraremos.



Estamos en búsqueda de uno más, pero no se da por algunas circunstancias. Elegimos a uno y los campeonatos ya están empezados. Es difícil que un club deje salir a uno importante. Pero, si llega el refuerzo, tenemos un plantel para ser competitivos, sin duda alguna.



Idea de juego para Santa Fe: soy un inconformista siempre. No hicimos lo que soñamos. Teníamos un rival adelante, no era el mejor rival para iniciar el torneo. Tienen trabajo encima, con jugadores que están juntos hace tres años y más. No nos rendimos, cometimos errores en ataque y defensa. Si empiezas a atacar mal, gestionaste mal todo desde tu zona, eso nos pasó, no respetamos conceptos.



Si nos hicieron goles y nos llegaron de esa manera, seguramente no presionamos, basculamos y defendimos bien. Cuando te hacen un gol, no es solo culpa de defensa y viceversa. Esto es un equipo. Hay que analizar todo junto, para que salga algo bueno. No estoy feliz, pero conforme con la entrega. Con el tiempo, seremos competitivos. Primero entrar a los ocho y luego pensar en lo otro.