Santa Fe responde: qué jugadores se van y quién será nuevo entrenador

Independiente Santa Fe terminó el 2021 de la peor manera: eliminado de la Liga BetPlay II, sin cupo a Copa Sudamericana, sin técnico, con posible salida de jugadores, y a la espera de armar su equipo para el 2022, nombrar un nuevo entrenador y revisar el presupuesto.

Las primeras noticias confirmadas son la salida de Andrés Pérez, quien termina contrato y no le será renovado…de hecho no jugó el último semestre, solo recibió el sueldo; y el fin del interinato de Grigori Méndez como director técnico, aunque sigue vinculado al club bogotano en su tarea principal: director de las categorías menores.



No se descarta que Grigori Méndez o Francisco Delgado trabajen el próximo año con el equipo profesional. ¿De qué depende? Esperan elegir al nuevo entrenador y él decidirá si se apoya en los trabajadores del club o trae su propio cuerpo técnico.



¿Quién será el nuevo director técnico?

Martín Cardetti es el principal candidato, o por lo menos el que más convence a una parte de la junta directiva. El argentino estuvo el pasado viernes en reunión con el presidente Eduardo Méndez y el proyecto gusta. Fuentes le dijeron a FUTBOLRED que ya hay un acuerdo, pero oficialmente el club dice que sigue estudiando hojas de vida.



Ese mismo viernes, 19 de noviembre, hubo también una reunión con otro candidato: sería un técnico colombiano y las conversaciones se mantienen.



Dice la dirigencia que tiene varias opciones, y que espera definir un entrenador pronto para saber con qué jugadores cuenta.



Qué jugadores se van de Santa Fe

El próximo en irse sería Johan Caballero, futbolista al que se le termina el préstamo del Bucaramanga y no se haría uso de la opción de compra. Hay otros jugadores que podrían abandonar la institución, pero dependerá de los pedidos del nuevo entrenador, de una renegociación con el presidente sobre extensión de contratos, salarios y otros detalles.



Entre las posibles salidas estarían Fáiner Torijano (tendría opciones en otros equipos), Aldair Valenciano, Miguel Nazarit, Kelvin Osorio (tendría ofertas) y Enrique Serje.



Experimentados como Leandro Castellanos, Dairon Mosquera, Alex Mejía y Carlos Sánchez se mantendrán para 2022, pues tienen contrato vigente.