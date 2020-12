¿Qué pasó en el vestuario de Santa Fe tras perder con América de Cali?

Pésima presentación de Santa Fe en el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay 2020: América de Cali le ganó 3-0 y desnudó muchas de sus falencias. Los dirigidos por Harold Rivera fallaron en lo que no podían: pasivos en defensa, desordenados en los regresos y sin eficiencia en los escasos ataques. Así, revertir la llave final es muy difícil y el equipo vallecaucano ya tendría media estrella en el bolsillo.

Una vez consumada la penosa derrota, el vestuario cardenal pasó por varias etapas. Primero un silencio sepulcral, dolidos los jugadores por la caída y con la cabeza gacha, con cara de no entender lo que acababa de pasar. “Fue muy triste; el grupo se veía muy convencido de hacer una buena presentación y la verdad es que no entendemos qué pasó para jugar tan mal”, expresó una fuente consultada por FUTBOLRED.



Luego se escucharon las primeras voces, tratando de buscar la explicación a una derrota tan larga. “No hubo reproches, nadie habló caliente, pero sí hubo autocrítica”.



Uno de los jugadores experimentados del equipo bogotano reveló que “no marcamos errores individuales. Aquí todos ganamos y todos perdemos. Tuvimos un mal partido, pero hay que dar vuelta a la página. Nos quedan 90 minutos y debemos arroparnos, no escuchar el exterior, a ustedes los periodistas, solo mentalizarnos en que tenemos la gran oportunidad de revertir esto”.



Y añadió que “solo hablamos de poder, de que siendo inteligentes y sacrificándonos, vamos a hacerlo. Ellos marcaron tres goles en su casa, ¿nosotros por qué no podemos hacerlos también? No se puede descartar nada; el que pelea está vivo, tenemos respiración y podemos conseguir cosas. Así estamos todos”.



Fuera del plantel también hubo palabras de aliento y de motivación. “En las adversidades se conocen a los valientes y a los héroes. Tenemos argumentos para ganar y tratar de igualar la serie. Escuché que todos hablaron de ser pacientes esta semana, de trabajar y hacer el último esfuerzo del año. No vi caras torcidas, no vi recriminaciones, y por eso les dijimos a los muchachos que creemos en ellos”.



Santa Fe viajó a Bogotá en la noche del domingo y tendrá jornada de descanso este lunes. No hay lesionados después de los primeros 90 minutos, sí mucha fatiga en varios de los jugadores. Sin embargo, la cabeza está fuerte y ahora prepararán la estrategia para lograr una hazaña, el próximo domingo 27 de diciembre en El Campín.