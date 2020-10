Punto de visitante e invicto: Santa Fe no se conforma y quiere más

Independiente Santa Fe empató 1-1 contra Jaguares de Córdoba, este lunes 12 de octubre en Montería, en el partido que cerró la fecha 13 de la Liga Betplay 2020. Al cardenal se le escapó el triunfo y la posibilidad de subir al segundo puesto de la tabla, pero sumó de visitante.



Sin embargo, el entrenador Harold Rivera, siempre autocrítico, desmenuzó su comentario del partido y aceptó que, aunque se sumó un punto, el equipo estaba para más en Montería y quedó con un sinsabor.



Rivera lamentó que esta vez su equipo haya fallado en el trabajo defensivo por las bandas. “Todos los partidos no son lo mismo. Nosotros generamos posibilidades por el centro, y Jaguares nos complicó por las bandas; lanzaron sus laterales al ataque y los extremos también. Desafortunadamente cometimos errores que por momentos hicieron que el rival estuviera más cerca al arco nuestro. Tenemos a Jonathan Herrera, que lo conocemos como extremo, y lleva tres partidos como lateral. Hay que seguir mejorando”, indicó el adiestrador cardenal.



“Nos vamos un poco tranquilos por el empate, pero siempre queremos más y no podemos cometer errores, debemos fortalecernos, porque queremos seguir cerca a la punta del campeonato. Hay que seguir trabajando y corrigiendo”, añadió el DT albirrojo.



“Esto es de sumar, hay que ratificar contra Equidad, que es de local. No salgo tan tranquilo por el funcionamiento del equipo, podemos dar más por la calidad de los jugadores que tenemos. Trabajamos algo y por momentos no lo hicimos; quizás el estado del campo no era el mejor; pero cuando no podemos realizar nuestro juego, debemos luchar e igualarlo en las condiciones que el rival quiera llevar el partido”, culminó Harold Rivera.