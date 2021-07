'Pudo ser una hecatombe', Harold Rivera analizó la caída de Santa Fe

Santa Fe sumó su segunda caída en la Liga Betplay 2021-II. Primero perdió en casa frente a Deportivo Cali, y este domingo, Atlético Bucaramanga fue el nuevo verdugo. El técnico Harold Rivera analizó en conferencia de prensa lo sucedido en el 4-3 de los 'Leopardos'. Habló de errores individuales, del arbitraje y se concentra en los dos próximos rivales: Nacional y Millonarios.

“La sensación es que fuimos muy ingenuos, sabíamos que ese era el juego de ellos. Los errores individuales hicieron que el colectivo no estuviera bien en el primer tiempo. En Santa Fe no podemos tener tanta ingenuidad y jugar de esa manera. En el segundo tiempo mejoramos. Hay algunos jugadores jóvenes que deben seguir mejores y debemos seguir buscando”, dijo.



Rivera aseguró que fueron responsables de la victoria del rival, dándole las armas para que se impusiera en el partido hasta por tres goles. "Me da pena por la presentación del equipo porque no es un Santa Fe que estamos acostumbrados a ver. Hay decisiones de los señores de negro que no fueron las más acertadas, pero eso no es excusa. Pienso que nosotros también le dimos las armas al rival, al cometer errores individuales. Nosotros queríamos sumar hoy y sabíamos que ellos nos iban a jugar largo. Pudo haber sido una hecatombe, hay que ser realistas. A Santa Fe no le pueden hacer esa cantidad de goles”.



Finalmente, el técnico cardenal dijo que "nosotros estamos preocupados y le pones la cara a la situación, pero hay que trabajar y corregir pronto. Esto no da espera. Sabemos que hay que ganarle a Nacional y Millonarios, hay que pensar en esos partidos, pero confiar en Dios que los jugadores se pongan en la tónica que queremos. Hay que esperar que Torijano y Castellanos se nos recuperen, y elevar el nivel de algunos jugadores que no están en forma. Tenemos que seguir buscando, no nos podemos quedar con lo que estamos haciendo porque no nos está alcanzando”.