Así vio Harold Rivera la caída en clásico bogotano: 'Duele bastante'

Después de la derrota en el clásico bogotano, el técnico Harold Rivera analizó el partido y reconoció lo difícil que les resultó el remate con un jugador lesionado en cancha. Cabe recordar que Fabián Viáfara sintió un tirón en el muslo y ya no quedaban cambios.

Balance del partido: "Cometimos errores que no debíamos cometer y Millonarios nos cobró. Quizás tuvimos algunas situaciones de gol. Fueron errores consecutivos y ellos nos marcaron muy temprano en el segundo tiempo. Ahí se convierte en otro partido y Millonarios se repliega. Lamentablemente sufrimos la lesión de Viáfara que nos tocó jugar con un hombre menos, que estuvo más por presencia que por lo que nos pudiera aportar".



Las falencias de Santa Fe: "Lamentable porque no queríamos perder el clásico y aparte si fuera por merecimiento no debimos haber perdido el partido. No se pueden cometer errores en esta clase de partidos pero también hicimos cosas buenas. Sambueza, Wilfrido y Enamorado... pero lamentablemente no concretamos y sí lo hizo Millonarios. Perder este partido duele bastante".



Lesión de Viáfara: "Fuimos imprecisos pero también porque Millonarios nos cerraba los espacios. Entramos al vestuario con aire en la camiseta por el empate y el segundo gol, tan temprano, fue un baldado de agua fría. Quisimos refrescar el ataque pero reitero el tema de Viáfara. Millonarios hizo un 4-5-1 y ese hombre que nos hizo falta por banda no lo pudimos encontrar".



Lo que buscó con los cambios: "Neyder iba a entrar de extremo pero ahí se nos lesiona Viáfara y me toca decirle que vaya de lateral, que ya lo había hecho ahí. La idea era mantener la misma figura. A Kelvin (Osorio) lo mandamos a tratar de sacar la pelota y que (Iván) Rojas que estaba expuesto con amarilla, colaborara al ataque. Abrí la cancha con los extremo pero con un hombre menos se dificultaba un poco".



La situación de los demás lesionados: "El tema de Mantilla creo que no alcanza para este partido, lo mismo que Marlon Torres. a Jersson González también le falta. Harold es el único de los cuatro que podría tener en cuenta porque ya tiene el alta médica. Ahora lo de Viáfara, ojalá se recuperen rápido porque viene una seguidilla de partidos importantes".



Torneo continental y siguiente reto en Liga: "Lo importante es que todos estén bien porque todos van a participar y jugar. Quizás algunos deban responder con el torneo local cuando toque viajar al exterior por algún compromiso. Se quiere rendir en las dos competencias y en el torneo local clasificarnos. Hoy queríamos ganar para acercarnos y el viernes tendremos un partido contra Chicó que es muy complicado. Hay que mirar corregir y saber que hay que hacer la autocrítica, el análisis y pensar en el próximo partido que es Chicó".