Harold Rivera ya avisó a Águilas: 'Lucas estuvo guardando jugadores'

El técnico de Santa Fe, Harold Rivera, se mostró complacido con la victoria 3-0 de su equipo frente al Bucaramanga. Un resultado que bastó para meterse momentáneamente entre los ocho mejores de la Liga Betplay I-2023.



Después del partido en El Campín, el entrenador dialogó con la prensa y no solo analizó el juego frente a los leopardos sino que enfatizó en el próximo reto ante Águilas Doradas, líder sólido del campeonato. Harold avisó al técnico Lucas González.

Sensaciones tras la victoria: "Que lo bueno se repita y eso es lo que queremos, sobre todo en esta fase del torneo. Queremos clasificar entre los ocho y pasar a la siguiente ronda de Sudamericana. Valoro el esfuerzo de los muchachos y el trabajo porque no hemos tenido mucho tiempo para trabajar, es viaje, juegue, viaje. Por momentos flaqueamos pero veníamos de jugar un partido fuerte y de mucha intensidad contra Gimnasia".



Clave para vencer al Bucaramanga: "No es que nos haya sorprendido Bucaramanga porque sabíamos que tiene jugadores de buen pie, que juegan bien. Por momentos nos inquietaron pero tuvimos la paciencia y marcamos en momentos justos. Fuimos justos vencedores por lo que hizo el equipo en la cancha".



"El momento es alegre pero ya pasamos la página. Ya pasó Bucaramanga y ahora debemos pensar en Águilas, un equipo que va líder, que juega bien, que tiene juventud y proceso; le apostaron a esa nómina desde hace tres años, el año pasado con lo que hizo el profe Leonel y ahora con Lucas, que hace un trabajo importante".



Águilas Doradas, el próximo reto: "El partido anterior que fue por Copa (Sudamericana), que es un torneo diferente, jugamos con un Águilas que juega bien desde hace un tiempo. Nosotros no estábamos en buen momento pero desde esa victoria empezó a cambiar todo. El equipo está diferente, con confianza y más ritmo de competencia. Lucas creo que estuvo guardando jugadores para el partido contra nosotros. Queremos ir a sumar y ojalá sean los 3 puntos. Águilas también sufre cuando no tiene la pelota, esperemos tener un buen juego".



Buen registro como locales y cuentas para clasificar: "Siempre buscamos hacer respetar la localía, más aquí en Bogotá. La vez pasada vencimos al Chicó que juega en la altura y sé lo que es jugar en Tunja. Aquí en Bogotá queremos hacer sentir la localía con el juego. Esperamos seguir así de locales pero también ir de visitantes y conseguir puntos que nos ayuden a clasificarnos".