Palo a Millos: 'que la Liga le quedaba pequeña y terminó en aprietos'

Independiente Santa Fe fue acabando con las críticas a fuerza de puntos y de un resultado incontestable: fue el mejor de la ronda todos contra todos y es líder del cuadrangular A, en el que nadie puede empatarle pues perderá en la definición por el cupo a la final. Fin de la discusión.

Así lo ve Carlos Sánchez, una de las piezas clave del proyecto 'cardenal': "Con la tranquilidad de que cada día el grupo, el equipo, la gente que hace parte de Santa Fe está dando lo mejor. El mensaje es claro, como referente del equipo: es mantener el foco en lo que tenemos, ir partido tras partido. El éxito radica en esforzarse cada día", dijo en entrevista con El Tiempo.



Una de sus claves es mantenerse fuera de las discusiones de los medios: "poco consumo los programas deportivos porque los veo como opinólogos: todos opinan, todos dicen cosas, luego se retractan y no pasa nada. Eso par mí va en contra de la industria del fútbol. Puedes formar opinión, polemizar un fin de semana, pero no estás aportando a la esencia del fútbol. De Santa Fe se dicen muchas cosas, pero nos blindamos de eso, creemos en nuestro trabajo, en el mensaje del profe, estamos compenetrados. Nuestra idea es seguir así, que la gente piense lo que quiera, seguiremos dando todo lo que tenemos y que los resultados sean los que se deban dar. Que algunos juegan más bonito: de Millonarios se decía que la Liga le quedaba pequeña y luego terminó en aprietos para clasificarse. El fútbol es muy cambiante", comentó.



Fue precisamente el triunfo en el clásico lo que disparó al equipo 'cardenal': "no te voy a mentir: fue un partido que anímicamente nos hizo sentir muchas cosas. Veníamos de varios partidos que no le podíamos ganar a Millonarios, y por la forma como se dio, nos dio ese plus de confianza, de creer que sí estamos para dar la pelea, para luchar".



'La roca' entiende que la nómina es limitada pero no se sorprende ni se queja: "es un equipo en el que somos todos obreros: no porque Carlos Sánchez fue a dos mundiales es distinto. Carlos Sánchez es Santa Fe, como Morelo, como Castellanos, como Mier. Cuando alguno tuvo dificultad o se sale del libreto, estamos los referentes para llamarlo y aterrizarlo, el equipo puede rendir sin él, pero él sin el equipo no".



En el fondo, el trabajo del técnico Alfredo Arias es la solución siempre efectiva: "el profe Arias es un gran orador, habla siempre de sus experiencias. Tiene una gran virtud: no se calla, no se guarda nada. Dice que en su vida se calló muchas veces y ahora decidió no callarse. Te dice de frente cuando estás bien, cuando estás mal. Es una persona leal, fiel a su convicción. Es muy flexible, da cabida a sus jugadores, que puedan dar el punto de vista y llegar a la conclusión de qué es lo mejor para el equipo", concluyó.