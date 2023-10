¿Quién se perdió a quién? DT argentino al que habría sondeado Santa Fe

Santa Fe se sumó a la lista de clubes que cambiaron de entrenador por culpa de los malos resultados en esta Liga Betplay II 2023.

De hecho, no fueron solo las complicaciones de la Liga sino también la eliminación de la Copa Betplay lo que acabó minando el proceso de Hubert Bodhert, a quien presentaron como la cabeza de un proyecto a largo plazo y que solo duró cuatro meses.



Lo cierto es que el cartagenero se fue, dejando claro que faltó respaldo directivo y asegurando que no era verdad el rompimiento de la relación con sus jugadores, y dio paso a la tan exitosa escuela uruguaya en el club 'cardenal', ahora en cabeza de Pablo Peirano, ex asistente de Gerardo Pelusso en el título de la Copa Sudamericana 2015.



Pero, según el periodista Javier Hernández Bonett, aunque el nombre del nuevo DT solo tardó un día en anunciarse, ya se habrían hecho contactos con otro entrenador, ex campeón de Liga y con experiencia en varios clubes colombianos.



En Blog Deportivo de Blu Radio aseguró que Juan Cruz Real estuvo en carpeta al tiempo que Peirano, pero sus condiciones no fueron sencillas de cumplir.



“¿Ustedes saben por qué Juan Cruz Real no llegó a Santa Fe? Porque pidió jugadores que Santa Fe tiene en propiedad y que no los puede recuperar para enero”, dijo Hernández Bonnet.



“A Juan Cruz Real lo llamaron también y él pidió el regreso de jugadores que serían interesantes para su modelo de juego”, añadió.

No detalló a quiénes se refería pero dejó claro que no hubo acuerdo tras las primeras conversaciones, por lo cual la directiva cardenal reactivó la opción de Peirano, a quien contempló antes de la llegada de Bodhert pero no pudo tener por un bloqueo con Cusco de Perú, donde se desempeñaba el uruguayo, cuyo debut será este domingo contra Deportes Tolima. ¿Quién se perdió a quién? Para verdades, el tiempo...