Dolorosas finales de Santa Fe contra Nacional, Millonarios y ¿América?

El pasado 20 de diciembre se disputó el primer partido de la finalísima del fútbol colombiano. Aunque Santa Fe partía como gran favorito, América fue increíblemente contundente y ganó en el Pascual Guerrero por 3-0. Golpe durísimo para un equipo que ahora deberá remar contra viento y marea con el objetivo remontar en su estadio el próximo domingo.



En caso de no lograr la gesta heroica, los cardenales completarán un anti-récord bastante llamativo en el fútbol colombiano: serían los primeros en perder tres finales de Liga frente a los tres clubes más representativos del país.

Atlético Nacional en 2005



En los primeros años bajo el formato de torneos cortos, Independiente Santa Fe accedió al partido decisivo en el Apertura. En el todos contra todos fue segundo (justamente detrás de los verdolagas) y comandó el Grupo B de cuadrangulares con 12 unidades.



La final empezaba en El Campín y culminaba en el Atanasio Girardot. El rojo capitalino no pudo sacar ventaja como local (empate a cero) y tuvo que jugarse la vida en Medellín. Al final no le alcanzó, perdió 2-0 y tuvo que seguir con su sequía de 37 años sin festejos.

​

Millonarios en 2017



Para el Torneo Finalización, Santa Fe culminó la primera fase como uno de los líderes de la tabla (perdió el liderato por gol diferencia). Durante los playoffs dejó en el camino a Jaguares (global 4-1) y Tolima (global 2-1).

​

Por primera vez se jugaba la final capitalina en duelo directo. La ida terminó con victoria azul por 1-0 y en la vuelta, después de un mar de emociones en los 90 minutos, el cuadro cardenal no pasó del empate a dos y otro título se le escapó.

​

¿América en 2020?

​

A lo largo del único torneo del año, culpa de la pandemia, los de Harold Rivera fueron el equipo más regular. No en vano se consolidaron como el equipo líder en reclasificación. Líderes en el todos contra todos, despacharon en cuartos al Pasto (2-1) e hicieron lo mismo​ con Equidad (3-2) en semis.



Como ya se mencionó, perdieron el duelo de ida por un doloroso 3-0 y ahora buscarán revertir la historia en El Campín, estadio en el que no han perdido un solo partido. El reto está puesto, ¿podrán alcanzarlo?