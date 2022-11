Santa Fe 2023: primeros refuerzos y candidatos para director técnico

Independiente Santa Fe no ha termina la temporada 2022, pues luchará hasta la última fecha de los cuadrangulares semifinales en el grupo A, para llegar a la final de la Liga BetPlay II, a pesar de que las posibilidades se disminuyeron.



Ganarle a Millonarios en el clásico de la sexta fecha, no le garantiza ser finalista, así que además del triunfo depende del resultado de Junior vs. Pereira.



Sin embargo, la dirigencia cardenal ya se mueve en el mercado de fichajes, pues necesita reforzar su plantel. Además, ya está buscando entrenador para la temporada 2023, para suplir la partida de Alfredo Arias.



Es así que Santa Fe ya tendría listo el acuerdo con sus dos primeros fichajes para el 2023. Según informó el periodista Julián Capera, el club bogotano arregló el préstamo por un año, con opción de compra, de dos futbolistas del Cortuluá.



Fabio Delgado, lateral izquierdo de 23 años, y Julián Millán, defensa central o volante marca de 24 años, serían los dos futbolistas que ya están listos para llegar el próximo año.



En el caso de Delgado, sería su segunda ocasión en Santa Fe, pues ya estuvo en 2021. Este semestre jugó 14 partidos (13 de titular) y disputó 1.144 minutos.



Por su parte, Millán disputó 18 partidos (16 como inicialista), completando 1.489 minutos de competencia.



Cortuluá descendió y por eso quiere sacar provecho en posibles operaciones de sus mejores jugadores, para que se muestren en la Liga BetPlay 2023.

(Ver video de 0:35 a 1:46)

Los técnicos en carpeta de Santa Fe

Desde que Alfredo Arias anunció que se irá a Peñarol de Uruguay apenas acabe la actuación de Santa Fe en la Liga BetPlay II, han ofrecido a varios entrenadores para el equipo albirrojo.



Así, en carpeta hay nombres como Rafael Dudamel, Flabio Torres, Alejandro Restrepo y Juan Cruz Real; según informó el periodista Francisco Javier ‘Pacho’ Vélez.