Inoportuno dolor de cabeza en Santa Fe: millonaria demanda ante FIFA

Tendría que ser un momento para pensar exclusivamente en los cuadrangulares de Liga Betplay II 2022, de encontrar herramientas para refrendar el primer lugar en la primera fase del torneo Finalización, de pensar en fútbol. Pero los líos jurídicos y económicos vienen a tocar la puerta justo ahora.

El equipo 'cardenal' enfrenta una nueva demanda de uno de sus ex jugadores extranjeros, que presionan por el pago de deudas que no hay, al menos por ahora, cómo pagar.



Mientras se mantienen frentes abiertos como los pleitos con Patricio Camps y Rubén Betancourt, entre otros, ahora un nuevo caso se abre pase ante la FIFA, tras la decisión del uruguayo Federico Anselmo de acudir ante la Cámara de Resolución de Disputas para exigir el pago inmediato de una deuda por salarios, pendiente desde hace cerca de tres años.



Vale recordar que Anselmo llegó a Santa Fe en la administración de Camps, en junio de 2019, y que solo jugó 15 partidos (261 minutos), sin haber marcado ningún gol.



Pero eso, a la luz de los contratos, no tiene mayor peso. Y en ellos, según el jugador, dice que el club bogotano se comprometió a pagarle la suma de 70 mil dólares ($222.460.000 millones de pesos del momento) y pactó unas cláusulas de penalización por incumplimientos equivalentes a 150 mil dólares adicionales, más un interés de mora del diez por ciento (10 por ciento) mensual. En total es una deuda de 270 mil dólares más intereses, según las cuentas de Betancourt.



¿Qué dice Santa Fe?



En lo que están de acuerdo las dos partes es en que la deuda existe, que se reconoce que está pendiente de pago y que se pagará. Las diferencias pasan por la fecha de esos abonos y un par de detalles que no le gustarán al uruguayo.



El primero es que, según Santa Fe, el pago se hará pero el club está en un plan de reorganización que no es otra cosa que un proceso en el que se llama a todos los acreedores para programar el pago de las cuentas pendientes, el cual es vigilado por la Superintendencia de Sociedades y no permite 'saltarse la fila', so pena de entrar en proceso de liquidación. Anselmo es uno de ellos, ni más ni menos, Así que tendrá que esperar.



Además, en el marco de ese proceso, no hay manera de pagar deudas en dólares, lo que cambia radicalmente lo que pretende el uruguayo y lo que recibiría: al cambio actual la pretensión es superior a los 1.100 millones de pesos, pero en las cuentas del club bogotano la suma es de apenas $235’642.056. Para completar el desacuerdo, el club afirma que el futbolista se fue sin dejar números de cuenta para hacer las transferencias, lo que dificulta el pago. El tema es un 'se le tiene pero se le demora' y el pleito apenas empieza...