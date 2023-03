Santa Fe estrenará camiseta y tendrá novedades en su nómina vs Junior

"Orgullosamente bogotanos" es el nombre de la tercera equipación de Santa Fe, que se estrenaría este sábado en Barranquilla frente al Junior por la fecha 9 de Liga Betplay. Kappa Colombia reveló el diseño que rinde homenaje a Bogotá con referentes como la Torre Colpatria y Monserrate.



"Inspirada en la belleza de Bogotá y esos lugares que nos hacen sentir orgullosos de la ciudad en la que nació nuestro primer amor", escribió la cuenta oficial de Santa Fe presentando la camiseta que estará a la venta desde este 18 de marzo.

Nuestra tercera piel es un homenaje a nuestra ciudad y nuestra historia 🇮🇩.



Está hecha para todos los hinchas que se sienten #OrgullosamenteBogotanos 💛❤️.



Disponible en https://t.co/q1YzwgonBl y en tiendas físicas desde el 18/03/2023. pic.twitter.com/7q8JxObjwA — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 17, 2023

Aunque todavía no se revela la lista de viajeros a Barranquilla, se conoció que Harold Rivera pudo recuperar a Wilson Morelo, quien fue habilitado tras sufrir un espasmo muscular en la espalda y aunque estará convocado, no tiene asegurada su titularidad. Todo dependerá de cómo evolucione en las próximas horas.



Las bajas que sí tendrá Santa Fe serán en defensa. Ni Kevin Mantilla ni Marlon Torres entraron en los planes del técnico pues no recibieron el aval para reincorporarse. Ausentes en el triunfo 2-0 ante América fueron reemplazados por José Aja y Julián Millán, que repetirían en el once.