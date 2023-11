Santa Fe estaría cerca de fichar a un arquero top para 2024

Independiente Santa Fe no tuvo su mejor 2023 y luego de fracasar en la Liga BetPlay al no conseguir la clasificación a cuadrangulares, las directivas han decidido junto al técnico uruguayo Pablo Peirano, lograr podar los jugadores que no les sirven y ya han empezado a gestionar lo que será el 2024.

Con la no continuidad del arquero paraguayo, Antony Silva, Santa Fe empezó a buscar su reemplazo y aunque José Silva es una opción, finalmente, el joven arquero seguirá a préstamo en otro club.



Uno de los objetivos de Peirano es tener un arquero de experiencia y se ha dado a conocer, el que llegaría es Andrés Mosquera Marmolejo, actual jugador del Independiente Medellín, quien no ha tenido oportunidades por una larga lesión que lo alejó de las canchas.



Sin embargo, Mosquera Marmolejo ya se recuperó de su lesión, pero ante la titularidad indiscutida de Chunga, el arquero no continuaría en el club y Santa Fe surge como una opción viable.



Según el medio de comunicación ‘Antena 2’, el Andrés Mosquera llegaría inicialmente por un año y espera concretar su llegada en las próximas semanas.



Por ahora, Santa Fe no ha hecho oficial la llegada de muchos refuerzos, pero el presidente Eduardo Méndez confirmó que Ricardo ‘Caballo’ Márquez y Francisco Chaverra, serán los primeros en unirse tras lograr un acuerdo con ellos.