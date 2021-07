Santa Fe quiere devolverle la fe a su hinchada: recibe al Cali

Independiente Santa Fe arranca la Liga BetPlay II-2021 con muchas dudas entre su afición, pues deberá afrontar otro semestre con afugias económicas, un plantel con pocas figuras y más canteranos, y con la imagen viva de quedar eliminados en cuartos de final de la Liga I, así como una mala imagen en Copa Libertadores.



Sin embargo, Harold Rivera y sus dirigidos, ejemplo de persistencia y fe, tratarán de arrancar con pie derecho frente a un rival de peso histórico: el reto perfecto para iniciar el campeonato y devolverle un poco de fe a su hinchada.



El cuadro cardenal no tendría a Leandro Castellanos por una molestia. Además, del portero, le falta experiencia en la titular, por eso llegó Alexander Mejía para reforzar el mediocampo, aunque no sería de la partida contra los azucareros.



Santa Fe no puede relajarse ni dar ‘papaya’, pues en la tabla de reclasificación puede encontrar su clasificación a un torneo internacional, pero no puede parar de sumar.



Alineaciones probables

Santa Fe: Omar Rodríguez; Alex Porras, Fáiner Torijano, Iván Villalba, Dairon Mosquera; Neyder Moreno, Leonardo Pico; Jersson González, Kelvin Osorio, Jhon Arias; y Jorge Luis Ramos.

D.T.: Harold Rivera.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: El Campín.



TV: Win Sports +.



Árbitro: Jhon Hinestroza.