Santa Fe pasa un momento amargo en Liga: confesión de Hubert Bodhert

Santa Fe dejó un sinsabor luego de empatar 1-1 con Equidad este sábado en El Campín, en partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay II-2023.



El cardenal cortó una racha en casa, luego de ganar los dos primeros partidos, y más allá de ceder puntos de local, a la hinchada no le convenció el juego de su equipo…y al técnico Hubert Bodhert tampoco.



El entrenador se confesó en la rueda de prensa posterior al partido: “No tuvimos un buen funcionamiento en el inicio de juego, no teníamos la conexión, tuvimos mucha imprecisión en la mitad de la cancha y Equidad tuvo mejor funcionamiento con la posesión de la pelota, pero no nos generaron muchas situaciones de goles reales”.



“El fútbol es así, veníamos de dos semanas muy buenas, cuando se gana es rico y a veces vas a tener semanas amargas y en esa estamos nosotros en este instante”, añadió el entrenador cardenal.



Bodhert fue autocrítico: “Me preocupa que nuestros rechazos son muy cortos. Nosotros estamos organizando, estamos dándole una idea y una forma, y el equipo de momentos la abandona. Estamos en la lucha de buscar tener una regularidad en los 90 minutos. Nosotros queremos dominar y aún no lo somos, pero este es un equipo que va creciendo y ahí vamos. Necesitamos darle un equilibrio a la Liga”.



“Nos faltó eficacia, tuvimos una pelota por banda que centra Viáfara por banda y generalmente esa Hugo Rodallega la mete, y esta vez la sacó el portero. Nos faltó meter uno más para poder ganar y ver las cosas desde otro punto de vista”, fue otra consideración del DT.