Crítica de Wilder Medina a Santa Fe que no le gustó a Eduardo Méndez

Aunque Independiente Santa Fe ocupa el quinto lugar en la Liga BetPlay II, con 23 puntos, los hinchas siguen criticando el proceso del técnico Hubert Bodhert y rechazando las decisiones del presidente Eduardo Méndez.



El estilo de juego que tiene el cardenal no gusta entre los aficionados, mientras que el equipo no termina de consolidar una regularidad en el semestre.



Ahora, Wilder Medina, exjugador cardenal, expresó su opinión sobre la situación de Santa Fe, que se ha hecho tendencia entre los aficionados albirrojos.



Medina arremetió contra las decisiones del presidente Méndez, y hasta comparó su gestión con la César Pastrana, a quien tuvo como dirigente en su época en el equipo bogotano.



“Es triste lo que se vive dentro del ámbito de ellos, de las directivas. Algo pasa. Y algo pasa porque Santa Fe también quiere hacer lo mismo con sus directivos. Quieren monopolizar, o realmente quieren es acabar con el equipo. Con Santa Fe”, expresó Wilder Medina en video columna publicada en ‘El Futbolero Colombia’.



“Santa Fe es una institución que no podemos olvidar que es el primer campeón del fútbol colombiano. Ya tiene historia. Es un equipo que ganó la Copa Sudamericana. Tuve la oportunidad de jugar ahí, y cuando estuve en esas temporadas, todo fue magnífico, fue perfecto porque después de que el dirigente esté en igualdad de condiciones, como lo hacía César Pastrana con nosotros, los resultados se dan”, continuó.



Y lanzó fuertes críticas a las decisiones dirigenciales: “No están haciendo bien las cosas, no sé qué pasa. Si es de parte de los dirigentes, si es que el presidente tiene otras necesidades o tiene privilegios con algunos otros jugadores, o realmente quiere que al equipo no le vuelva a entrar nada. La hinchada está muy triste con lo que está pasando internamente en el equipo”.