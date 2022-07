Matías Mier, el salvador de Santa Fe: agónico empate en Techo

Equidad y Santa Fe dejaron uno de esos partidos donde ambas aficiones no salieron contentas, pero mostraron un gran espectáculo en la cancha. Empate vibrante en Techo, donde los leones arrancaron ganando, para luego remontar los verdes y ser empatado por Mier, para los de Arias, al minuto 90.



Los primeros minutos fueron de dominio asegurador, con Leandro Castellanos como eje fundamental. Dos acciones para salvar su arco, por parte de Camacho y Sabbag, fueron el aviso de Equidad.



Con el paso de los minutos, Santa Fe empezó a ordenarse en cancha, buscando hacerse con el dominio de pelota, pero, con la intención de profundizar el juego e intentar hacer daño. La dinámica fue una de esas cualidades, en ese afianzamiento de los leones.



La primera del partido para los leones fue de Matías Mier, sacando un potente remate de media distancia, que fue atajado por Román, dejando rebote, que no fue capitalizado por Morelo.



Otro de los destacados en ataque fue Moreno, buscando la media distancia. La fase ofensiva de Santa Fe mostró un buen inicio, siempre buscando la libertad de la zona izquierda, para que Mosquera se proyectara en ese sector, cómo hombre libre. El mismo Arias insistió, durante todo el primer tiempo, que le marcaran la diagonal, para ser una alternativa en ataque.



Morelo no estuvo fino en las acciones finales, una combinación, con lujo incluido de Moreno, le quedó para rematar, pero Agrón llegó para sacar la esférica sin mayor complicación.



Un tiro libre de costado, sobre el final del primer tiempo, cobrado por Neyder Moreno, llegó a la cabeza de Aja, bajando la esférica para Morelo, rematando y anotando, pero, con fuera de lugar previo del defensor cardenal.



La persistencia en Santa Fe traería sus frutos en el inicio del segundo tiempo. Incursión por la mitad de Neyder Moreno, remate desde 30 metros y dejó sin opciones a Román, que estaba adelantado, para anotar el primer gol de los leones en el segundo semestre.



Luego de la anotación, Equidad adelantó sus líneas, para buscar el empate. El último toque en la zona rival no fue el mejor, pese a tener buena circulación para generar posibilidades. Moreno y Lima sacaron remates potentes desde fuera del área, donde Castellanos apareció.



En medio del empuje asegurados, Santa Fe sacó una transición defensa-ataque, Mier ganó en la combinación con Moreno, habilitando a Morelo, el 9 habilitó al uruguayo, quien remató y pegó en la mano de Agrón, al minuto 68. Morelo cobró al centro del área y Sergio Román tapó el tiro. Mier, en la jugada seguida, mandó el balón por fuera.



Acción seguida para Equidad, por la banda, donde Lima habilitó a Mahecha, quien solo tuvo que empujarla esférica, para decretar el empate al minuto 71.



Las cosas para Santa Fe se complicarían, jugada similar por la banda, donde Polanco llegó hasta la línea final, para enviar un pase al centro del área, desde atrás, Pablo Lima remató y marcó el segundo de los de Alexis García.



El remate del partido fue para Santa Fe, que en un centro de costado tuvo Aja una clarísima, rematando, pero con la esférica desviada y pasando cerca del arco de Román.



Minuto 90 y tiro libre para Santa Fe, en medio de los ánimos caldeados. Matías Mier sacó un remate potente, para emparejar el compromiso, con la pelota quieta.



Los cardenales visitarán en la próxima fecha a Águilas Doradas, mientras que Equidad jugará con Once Caldas.